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Повістку ТЦК не можна буде вважати врученою лише через відмітку пошти: зміни

11:12, 10 липня 2026
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Верховна Рада хоче скасувати покарання за невиконання вимог ТЦК, які люди фактично не отримували.
Повістку ТЦК не можна буде вважати врученою лише через відмітку пошти: зміни
Фото: Суспільне
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 15387, який передбачає зміни до статті 27 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо уточнення умов застосування заходів впливу до військовозобов’язаних.

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Автори ініціативи пропонують не застосовувати заходи впливу до громадян у випадках, коли вимога територіального центру комплектування та соціальної підтримки фактично не була ними отримана.

Йдеться про норму, відповідно до якої вимога про виконання військового обов’язку може вважатися врученою навіть у разі, якщо у поштовому повідомленні є відмітка про неможливість її вручення особі.

Як зазначається, через таку норму людина може не знати про направлену їй вимогу, але водночас нести відповідальність за її невиконання.

Якщо зараз пошта написала «не вручено з інших причин» → закон може вважати, що людина отримала вимогу.

Законопроєктом же пропонують зміни, якими потрібно довести, що людина реально відмовилася її отримувати або її фактично вручили.

Тобто Автори законопроєкту хочуть прибрати автоматичне визнання вимоги врученою лише на підставі поштової відмітки.

У новій редакції пропонується, що днем вручення вимоги буде вважатися день:

  1. фактичного вручення під підпис;

або

  1. відмови особи отримати вимогу, але лише якщо є додаткові докази:
  • належним чином оформлений акт про відмову;
  • присутність мінімум двох незалежних свідків, які підтвердили це своїми підписами;
  • або відеозапис відмови отримати вимогу.

Пропонують врахувати право на альтернативну службу

Окремим напрямом законопроєкту є захист права громадян на відмову від військової служби через релігійні або особисті переконання.

Зокрема, у пункті чотири, щодо того, що у разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку (обов’язків), територіальний центр комплектування та соціальної підтримки звертається до суду в порядку, встановленому законом, з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації  на строк до виконання або відкликання такої вимоги, хочуть дописати, що цей захід впливу не застосовується (або скасовується рішення про його застосування), якщо громадянин в паперовій формі (через ЦНАП, або засобами поштового зв’язку рекомендованим листом, або листом на офіційну електронну пошту ТЦК та СП із застосуванням електронного підпису чи фото-копії листа з особистим підписом громадянина) інформує територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про відмову від призову на військову службу під час мобілізації через свої релігійні або особисті переконання, а також про готовність виконувати інші необхідні для оборони України функції на умовах альтернативної (невійськової) служби.

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повістка воєнний стан ТЦК мобілізація ВЛК військовозобов'язаний Укрпошта

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