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Держава припинить виплату допомоги, якщо батько дитини почав сплачувати аліменти: що робити отримувачам допомоги

11:30, 10 липня 2026
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Після отримання аліментів одержувач тимчасової державної допомоги повинен повідомити про це Пенсійний фонд України.
Держава припинить виплату допомоги, якщо батько дитини почав сплачувати аліменти: що робити отримувачам допомоги
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Пенсійний фонд України роз'яснив, як мають діяти отримувачі тимчасової державної допомоги на дитину, якщо батько, який раніше не сплачував аліменти, здійснив виплату.

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У ПФУ нагадали, що про таку обставину необхідно повідомити орган Пенсійного фонду України протягом десяти днів. Такий обов’язок передбачений пунктом 10 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189.

Виплата тимчасової державної допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає після місяця, в якому було отримано аліменти від батька дитини.

Водночас у Пенсійному фонді зазначили, що якщо згодом виплата аліментів знову припиниться, одержувач має право повторно звернутися до органу ПФУ для поновлення виплати державної допомоги.

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