Государство прекратит выплату пособия, если отец ребенка начал выплачивать алименты: что делать получателям пособия

После получения алиментов получатель временного государственного пособия должен уведомить об этом Пенсионный фонд Украины.

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Пенсионный фонд Украины разъяснил, как должны действовать получатели временной государственной помощи на ребенка, если отец, ранее не выплачивавший алименты, произвел выплату.

В ПФУ напомнили, что об этом обстоятельстве необходимо уведомить орган Пенсионного фонда Украины в течение десяти дней. Такая обязанность предусмотрена пунктом 10 Порядка назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания которых неизвестно, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2006 года № 189.

Выплата временной государственной помощи прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены алименты от отца ребенка.

В то же время в Пенсионном фонде отметили, что если впоследствии выплата алиментов вновь прекратится, получатель имеет право повторно обратиться в орган ПФУ для возобновления выплаты государственной помощи.

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