Пенсия за 20 лет страхового стажа: когда можно оформить и сколько будут платить

В 2026 году украинцы, имеющие только 20 лет страхового стажа, могут оформить пенсию по возрасту только после 65 лет, если к тому времени не накопят больше стажа.

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Наличие 20 лет страхового стажа не дает права на выход на пенсию в 60 лет. Согласно действующему пенсионному законодательству Украины, в 2026 году люди с таким стажем смогут оформить пенсию по возрасту только после достижения 65 лет, если к тому времени не накопят больше лет страхового стажа.

Ежегодно требования к минимальному страховому стажу постепенно увеличиваются. Именно поэтому недостаточно достичь пенсионного возраста — необходимо также соответствовать установленным законом требованиям относительно продолжительности страхового стажа.

Если человек имеет от 23 лет страхового стажа, он приобретает право на пенсию после достижения 63 лет. Те же, кто накопил от 15 до 23 лет страхового стажа, могут оформить пенсию только после достижения 65 лет.

Если у человека на данный момент только 20 лет страхового стажа, он может продолжать официально работать и накапливать необходимый стаж либо воспользоваться механизмом добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и самостоятельно уплачивать страховые взносы. Это позволит увеличить страховой стаж и, при наличии необходимого количества лет, получить право на пенсию раньше.

Отдельно стоит учитывать, что в Украине размер пенсии рассчитывается индивидуально. Пенсионный фонд учитывает не только продолжительность страхового стажа, но и заработную плату, с которой в течение трудовой деятельности уплачивался единый социальный взнос. Соответственно, два человека с одинаковыми 20 годами страхового стажа могут получать разные суммы пенсионных выплат.

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