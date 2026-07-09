ТЦК придется исправлять ошибки в «Обереге» и Резерв+: обзор судебных кейсов июля

От автоматического взятия на учет недееспособных до многотысячных штрафов без надлежащего оповещения: судебная система продолжает исправлять перекосы мобилизационного законодательства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Массовые обращения касательно ошибок в реестре «Обериг», незаконных статусов «в розыске» и процедурных нарушений ТЦК формируют новую судебную реальность

Разбираем пять новых дел: с какими проблемами сталкиваются военнообязанные, и как решения суда меняют правила игры.

Процессы цифровизации воинского учета в Украине в 2026 году достигли пика благодаря активной работе реестра «Обериг» и приложения «Резерв+». Однако скорость внедрения технологий кое-где опередила качество администрирования и правовую определенность. Суды в июле 2026 года столкнулись с беспрецедентным количеством исков против ТЦК и СП.

Анализ последних решений демонстрирует четкий тренд: суды требуют от ТЦК не только «технического» ведения реестров, но и строгого соблюдения прав человека, даже в условиях военного положения.

Защита недееспособных: Явка не является обязательной

Львовский окружной административный суд в деле № 380/6740/26 пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки не имеет права требовать личного присутствия недееспособного лица для исключения с воинского учета, если его статус подтвержден решением суда и содержится в государственных реестрах.

Истцом в деле выступило лицо с инвалидностью I группы, которое решением суда было признано недееспособным. После автоматической постановки на воинский учет призывников через систему автоматической верификации его опекун обратился в ТЦК с заявлением об исключении с воинского учета, предоставив решение суда о недееспособности и другие необходимые документы.

Однако в ТЦК отказали в удовлетворении заявления, сославшись на необходимость личной явки недееспособного лица для прохождения военно-врачебной комиссии.

Исследовав материалы дела, суд отметил, что ни Порядок организации и ведения воинского учета, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 1487, ни Порядок функционирования Единого державного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением № 932, не содержат требования об обязательности личного присутствия недееспособного лица для решения вопроса о его исключении с воинского учета.

Кроме того, суд установил, что информация о недееспособности истца уже содержалась в Реестре «Обериг», поэтому требование пройти военно-врачебную комиссию не имело законных оснований.

В результате суд признал действия территориального центра комплектования противоправными и подчеркнул, что для лиц, признанных недееспособными, достаточным является подача подтверждающих документов их законным представителем. Решение подтверждает, что органы военного управления должны учитывать данные государственных реестров и не могут требовать выполнения процедур, которые не предусмотрены законодательством, особенно когда речь идет о наиболее уязвимых категориях граждан.

Статус «Нарушитель» в Резерв+: без протокола и постановления вносить такие данные незаконно

Ровненский окружной административный суд принял решение, которое может повлиять на практику внесения данных в реестр «Обериг» и отображения статусов в приложении «Резерв+». Суд пришел к выводу, что запись о нарушении правил воинского учета не может быть внесена без надлежащего правового основания.

Как следует из материалов дела № 460/8565/26, истец обнаружил в приложении «Резерв+» информацию о том, что он якобы «нарушил правила воинского учета» из-за неявки по повестке. На основании этого ТЦК внес соответствующие сведения в реестр «Обериг» и направил в полицию обращение относительно задержания гражданина.

В то же время никакого административного протокола или постановления о привлечении лица к ответственности по статьям 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении истца составлено не было.

Исследовав обстоятельства дела, суд отметил, что персональные данные, которые вносятся в реестр, должны основываться на официально установленных юридических фактах. В частности, информация о привлечении к административной ответственности должна содержать реквизиты соответствующего постановления — его номер и дату.

По мнению суда, внесение в реестр сведений о якобы нарушении только на основании вывода ТЦК, без оформленного решения о привлечении к ответственности, является противоправным.

По результатам рассмотрения дела Ровненский окружной административный суд обязал ТЦК исключить из реестра данные о нарушении, а также отозвать обращение в полицию относительно задержания истца.

Игнорирование заявлений на актуализацию: Борьба с бездеятельностью

Пятый апелляционный административный суд принял решение, которое подтверждает: территориальные центры комплектования и социальной поддержки не имеют права оставлять без рассмотрения заявления граждан относительно исправления данных в реестре военнообязанных.

Как следует из материалов дела № 420/34480/25, истец еще в 2022 году был признан непригодным к военной службе и исключен с воинского учета. Однако в 2025 году он обнаружил в приложении «Резерв+», что имеет статус «военнообязанный».

После этого гражданин обратился в ТЦК с заявлением об исправлении информации, однако никакого ответа не получил. Заявление фактически было проигнорировано.

Рассмотрев дело, суд признал такую бездеятельность ТЦК противоправной. В то же время суд подчеркнул, что не может непосредственно обязать орган изменить конкретные сведения в реестре, поскольку это относится к дискреционным полномочиям должностных лиц.

Вместо этого суд обязал ТЦК рассмотреть поданное заявление по существу и принять по нему решение в соответствии с требованиями законодательства.

Решение подтверждает: бездеятельность ТЦК в ответ на обращения граждан относительно актуализации данных в реестре является незаконной. В подобных ситуациях граждане могут обращаться в суд и требовать обязать ТЦК выполнить свою обязанность по надлежащему рассмотрению заявлений и ведению реестра.

Когда «невоеннообязанный» хочет быть на учете

Киевский окружной административный суд принял решение, которым подтвердил право граждан требовать исправления недостоверных сведений в реестре «Обериг» и приложении «Резерв+», даже если ошибочный статус формально не создает для них дополнительных обязанностей.

Как следует из материалов дела № 320/50203/25, в приложении «Резерв+» истец отображался как «невоеннообязанный» с отметкой о якобы призыве на военную службу. В то же время мужчина фактически не проходил военную службу и, согласно законодательству, должен был пребывать на общем воинском учете.

Чтобы избежать возможных проблем во время проверок документов и привести информацию в соответствие с реальным положением вещей, гражданин обратился в ТЦК с заявлением об актуализации данных. Однако его обращение осталось без надлежащего рассмотрения.

Рассмотрев дело, суд отметил, что сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, должны быть актуальными, полными и достоверными. Игнорирование заявления об исправлении информации суд признал противоправной бездеятельностью.

По результатам рассмотрения дела суд обязал ТЦК рассмотреть заявление истца по существу и принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Отмена штрафа 25 000 грн: дефект оповещения

Вышгородский районный суд Киевской области отменил постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 25 тыс. грн за нарушение правил воинского учета. Суд пришел к выводу, что орган не доказал надлежащего уведомления гражданина о вызове, а следовательно отсутствуют основания для привлечения его к административной ответственности.

Как следует из материалов дела № 363/1807/26, начальник ТЦК вынес постановление о наложении штрафа в размере 25 000 гривен по части 3 статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Основанием стала неявка гражданина по повестке, которая вернулась почтовым отправлением с отметкой «адресат отсутствует».

Сам истец утверждал, что о существовании постановления не знал и узнал о штрафе только после того, как государственный исполнитель арестовал его банковские счета.

Документально исследовав материалы дела, суд установил, что ТЦК не предоставил надлежащих доказательств того, что повестка была направлена в соответствии с требованиями законодательства — заказным письмом с описью вложения. Также не было подтверждено, что лицо надлежащим образом уведомили о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

По заключению суда, рассмотрение дела без участия лица и без надлежащего уведомления нарушает его право на защиту. Кроме того, если не доказано, что гражданин был осведомлен об обязанности явиться по повестке, отсутствуют основания утверждать о наличии умысла, который является необходимым элементом состава административного правонарушения.

В результате суд отменил постановление о наложении штрафа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.