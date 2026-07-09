500 кинопоказов и мероприятия по ВСУ: по каким критериям Минкульт теперь позволит бронировать персонал

Минкультуры лишило онлайн-проекты и закрытые меры статуса важных для экономики.

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Министерство культуры Украины существенно обновило правила, по которым предприятия, учреждения и организации сферы культуры могут получить статус имеющих важное значение для отрасли национальной экономики. Именно этот статус является одной из обязательных предпосылок бронирования военнообязанных работников во время мобилизации.

Новые критерии утверждены приказом Министерства культуры Украины от 30 июня 2026 № 711, который вступил в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции. Документ не просто вносит отдельные коррективы, но фактически полностью переписывает подход к определению предприятий, которые могут претендовать на статус критически важных. Если раньше достаточно было соответствовать отдельным формальным признакам, то теперь акцент сделан на реальных результатах деятельности, общественной пользе и поддержке обороноспособности государства.

Что изменилось

Новый приказ принят во исполнение постановления Кабинета Министров №692 от 30 мая 2026 года, а также с учетом положений постановлений Кабинета Министров №76 и №1332, регулирующих порядок бронирования военнообязанных. Фактически Министерство культуры пересмотрело критерии определения предприятий в двух сферах: культуры; информационной деятельности При этом предыдущая редакция критериев утратила актуальность, а все условия изложены в новой редакции.

Отметим, что сам приказ не предоставляет бронирование автоматически. Он определяет только перечень критериев, соответствие которым позволяет предприятию получить статус имеющего важное значение для отрасли национальной экономики. После этого работодатель может проходить процедуру бронирования работников в соответствии с законодательством.

Кто будет фактически подтверждать свою важность

Одним из главных изменений стало то, что Министерство отказалось от преимущественно формального подхода. Теперь для многих частных предприятий недостаточно просто работать в сфере культуры. Необходимо подтвердить реальную профессиональную деятельность конкретными показателями. Например, культурные организации должны доказать, что за последние 12 месяцев:

реализовали по меньшей мере два масштабных культурно-художественных проекта, которые проводились не менее чем в десяти областях Украины или были представлены за границей;

организовали не менее трех мероприятий для военнослужащих или ветеранов; работают не менее трех лет;

осуществляют деятельность по КВЭДам, относящимся к креативным индустриям.

Таким образом, Минкульт фактически ввел критерий профессионального постоянства и общественной значимости работы организации.

Особого внимания заслуживает еще одна новация. Документ прямо предусматривает, что не будут учитываться:

проводились исключительно онлайн;

носили частный или корпоративный характер;

были коммерческими мерами без открытого доступа или продажи билетов.

Иными словами, только проведение концертов или корпоративных событий больше не станет достаточным основанием для получения соответствующего статуса.

Кто сможет получить статус критически важного

Обновленные критерии значительно детализируют перечень предприятий и организаций, которые могут претендовать на получение статуса имеющих важное значение для отрасли национальной экономики. При этом для разных направлений культуры установлены отдельные условия. Меньше всего изменений почувствуют государственные учреждения культуры. К перечню по-прежнему относятся государственные предприятия, учреждения и организации, которым в соответствии с законодательством предоставлен статус национальных.

Право на получение соответствующего статуса имеют государственные учреждения, находящиеся в сфере управления Министерства культуры и Государственного агентства по вопросам кино. Фактически для них основным основанием остается их государственный статус и исполнение определенных законом функций.

Отдельные правила установили для музеев и библиотек Приказ сохранил возможность получения статуса критически важных для учреждений, отвечающих за сохранение культурного наследия. Речь идет прежде всего о музеях, формирующих и хранящих государственную часть Музейного фонда Украины. При этом подтверждением соответствия критериям станут не только учредительные документы, но информация о количестве музейных предметов основного и вспомогательного фондов.

В перечень включены государственные библиотеки и другие учреждения, которые формируют Государственный библиотечный фонд Украины или фонд Государственного архива печати. Таким образом, законодатель фактически признал, что деятельность таких учреждений напрямую связана с сохранением национального культурного наследия, а потому имеет особое значение даже в условиях военного положения.

Кинотеатрам установили новые требования

В документе прописаны отдельные критерии для предприятий работающих в сфере кинематографии. Теперь кинотеатр или другой субъект, осуществляющий кинопоказы, должен подтвердить не только сам факт деятельности, но и ее масштаб. В частности, за предыдущий календарный год необходимо было провести не менее 500 кинопоказов по меньшей мере в 10 областях Украины.

В то же время Минкульт установил и социальную составляющую. Не менее 20% всех показов должны составлять некоммерческие демонстрации для военнослужащих, ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц, других определенных категорий граждан.

Таким образом, государство связывает возможность бронирования работников не только с экономической деятельностью предприятия, но и с его участием в социальной поддержке населения.

Производителям фильмов также придется подтверждать результаты работы

Новые критерии относятся и к компаниям, которые занимаются производством или распространением фильмов. Для них определены несколько альтернативных условий. Такие предприятия должны работать не менее трех лет и соответствовать одному из установленных показателей. В частности, они могут претендовать на соответствующий статус, если за последние два года: создали хотя бы один национальный полнометражный фильм или произвели по меньшей мере четыре короткометражных украинских фильма, обеспечили прокат по меньшей мере шести украинских полнометражных лент в Украине или за рубежом, организовали по меньшей мере четыре международных мероприятия с демонстрацией украинского кино.

Фактически будет оцениваться не намерение работать в сфере кинематографии, а уже достигнутые результаты.

Новые критерии для издателей

Право претендовать на статус важного предприятия получат издательства, одновременно отвечающие нескольким требованиям. Среди них: осуществляют деятельность по КВЭД 58.11 «Издание книг», внесенные в Государственный реестр издателей, зарегистрированные не позднее 1 января 2022, за последний год реализовали по меньшей мере два проекта по созданию и популяризации книжной продукции, представляли украинские издания по меньшей мере в восьми областях Украины или в двух иностранных государствах.

Таким образом, Минкульт делает акцент на поддержке именно активных украинских издателей, работающих над продвижением национального книжного продукта как в Украине, так и за ее пределами.

Предусмотрены отдельные критерии для инновационных компаний

Еще одним нововведением стало включение в список предприятий, занимающихся созданием новейших технологий для кинематографии. Однако для этого недостаточно только заявить об инновационности. Компания должна подтвердить уникальность своих разработок охранными документами, в частности, патентами или свидетельствами, а также участвовать в международных или украинских профильных выставках, популяризируя украинские технологии.

Кроме того, отдельные критерии установлены для предприятий, занимающихся производством адаптированных субтитров для людей с нарушениями слуха и аудиоописей для лиц с нарушениями зрения. Теперь они должны обеспечить создание соответствующих материалов по меньшей мере для 30 полнометражных фильмов в течение предшествующего обращению года.

Что означают новые критерии для бронирования работников

Несмотря на то, что в информационном пространстве указ уже называют документом о бронировании, юридически это не совсем так. Новые критерии не дают предприятиям права автоматически бронировать работников и не изменяют сам порядок бронирования. Их основная задача – определить, какие предприятия могут быть признаны имеющими важное значение для отрасли национальной экономики.

Именно этот статус является одним из необходимых условий для дальнейшего бронирования военнообязанных в соответствии с законодательством. Иными словами, приказ Минкульта является первым этапом процедуры. После подтверждения соответствия установленным критериям предприятие должно пройти предусмотренную законодательством процедуру определения критически важным, а потом – подавать работников на бронирование в соответствии с постановлениями Кабинета Министров.

Таким образом документ в первую очередь влияет не на самих работников, а на работодателей, ведь именно они должны доказать соответствие новым требованиям.

Обновленные критерии свидетельствуют об изменении государственного подхода к определению предприятий, способных претендовать на статус важных для отрасли национальной экономики. Если раньше ключевую роль часто играл сам вид деятельности, то теперь решающее значение будут иметь реальные результаты работы, масштаб реализуемых проектов, поддержка обороноспособности государства и вклад в развитие украинской культуры.

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