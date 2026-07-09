500 кінопоказів та заходи для ЗСУ: за якими критеріями Мінкульт тепер дозволить бронювати персонал

Мінкультури позбавило онлайн-проєкти та закриті заходи статусу важливих для економіки.

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Міністерство культури України суттєво оновило правила, за якими підприємства, установи та організації сфери культури можуть отримати статус таких, що мають важливе значення для галузі національної економіки. Саме цей статус є однією з обов’язкових передумов для бронювання військовозобов’язаних працівників під час мобілізації.

Нові критерії затверджені наказом Міністерства культури України від 30 червня 2026 року №711, який набрав чинності після державної реєстрації у Міністерстві юстиції. Документ не просто вносить окремі корективи, а фактично повністю переписує підхід до визначення підприємств, які можуть претендувати на статус критично важливих. Якщо раніше достатньо було відповідати окремим формальним ознакам, то тепер акцент зроблено на реальних результатах діяльності, суспільній користі та підтримці обороноздатності держави.

Що змінилося

Новий наказ ухвалено на виконання постанови Кабінету Міністрів №692 від 30 травня 2026 року, а також з урахуванням положень постанов Кабінету Міністрів №76 та №1332, які регулюють порядок бронювання військовозобов’язаних. Фактично Міністерство культури переглянуло критерії визначення підприємств у двох сферах: культури; інформаційної діяльності. При цьому попередня редакція критеріїв втратила актуальність, а всі умови викладено у новій редакції.

Зазначимо, що сам наказ не надає бронювання автоматично. Він визначає лише перелік критеріїв, відповідність яким дозволяє підприємству отримати статус такого, що має важливе значення для галузі національної економіки. Уже після цього роботодавець може проходити процедуру бронювання працівників відповідно до законодавства.

Хто фактично підтверджуватиме свою важливість

Однією з головних змін стало те, що тепер для багатьох приватних підприємств недостатньо просто працювати у сфері культури. Необхідно підтвердити реальну професійну діяльність конкретними показниками. Наприклад, культурні організації повинні довести, що протягом останніх 12 місяців:

реалізували щонайменше два масштабні культурно-мистецькі проєкти, які проводилися не менш як у десяти областях України або були представлені за кордоном;

організували не менше трьох заходів для військовослужбовців або ветеранів; працюють не менше трьох років;

здійснюють діяльність за КВЕДами, які належать до креативних індустрій.

Таким чином Мінкульт фактично запровадив критерій професійної сталості та суспільної значущості роботи організації.

Особливої уваги заслуговує ще одна новація. Документ прямо передбачає, що не враховуватимуться проєкти, які:

проводилися виключно онлайн;

мали приватний або корпоративний характер;

були комерційними заходами без відкритого доступу чи продажу квитків.

Інакше кажучи, лише проведення концертів або корпоративних подій більше не стане достатньою підставою для отримання відповідного статусу.

Хто зможе отримати статус критично важливого

Оновлені критерії значно деталізують перелік підприємств та організацій, які можуть претендувати на отримання статусу таких, що мають важливе значення для галузі національної економіки. При цьому для різних напрямів культури встановлено окремі умови. Найменше змін відчують державні заклади культури. До переліку, як і раніше, належать державні підприємства, установи та організації, яким відповідно до законодавства надано статус національних.

Право на отримання відповідного статусу мають державні установи, що перебувають у сфері управління Міністерства культури та Державного агентства України з питань кіно. Фактично для них основною підставою залишається їх державний статус та виконання визначених законом функцій.

Окремі правила встановили для музеїв та бібліотек Наказ зберіг можливість отримання статусу критично важливих для установ, які відповідають за збереження культурної спадщини. Йдеться насамперед про музеї, що формують та зберігають державну частину Музейного фонду України. При цьому підтвердженням відповідності критеріям стануть не лише установчі документи, а й інформація про кількість музейних предметів основного та допоміжного фондів.

До переліку також включено державні бібліотеки та інші установи, які формують Державний бібліотечний фонд України або фонд Державного архіву друку. Таким чином законодавець фактично визнав, що діяльність таких установ безпосередньо пов’язана із збереженням національної культурної спадщини, а тому має особливе значення навіть в умовах воєнного стану.

Кінотеатрам встановили нові вимоги

В документі прописані окремі критерії для підприємств, які працюють у сфері кінематографії. Відтепер кінотеатр або інший суб’єкт, що здійснює кінопокази, повинен підтвердити не лише сам факт діяльності, а й її масштаб. Зокрема, протягом попереднього календарного року необхідно було провести не менше 500 кінопоказів щонайменше у 10 областях України.

Водночас Мінкульт встановив і соціальну складову. Не менше 20 % усіх показів мають становити некомерційні демонстрації для: військовослужбовців, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб, інших визначених категорій громадян.

Таким чином держава пов’язує можливість бронювання працівників не лише з економічною діяльністю підприємства, а й з його участю у соціальній підтримці населення.

Виробникам фільмів також доведеться підтверджувати результати роботи

Нові критерії стосуються і компаній, які займаються виробництвом або розповсюдженням фільмів. Для них визначено декілька альтернативних умов. Такі підприємства повинні працювати не менше трьох років та відповідати одному з установлених показників.

Зокрема, вони можуть претендувати на відповідний статус, якщо за останні два роки: створили хоча б один національний повнометражний фільм або виробили щонайменше чотири короткометражні українські фільми, забезпечили прокат щонайменше шести українських повнометражних стрічок в Україні чи за кордоном, організували щонайменше чотири міжнародні заходи із демонстрацією українського кіно.

Фактично оцінюватиметься не намір працювати у сфері кінематографії, а вже досягнуті результати.

Нові критерії для видавців

Право претендувати на статус важливого підприємства отримають видавництва, які одночасно відповідають кільком вимогам. Серед них: здійснюють діяльність за КВЕД 58.11 «Видання книг», внесені до Державного реєстру видавців, зареєстровані не пізніше 1 січня 2022 року, за останній рік реалізували щонайменше два проєкти зі створення та популяризації книжкової продукції, представляли українські видання щонайменше у восьми областях України або у двох іноземних державах.

Таким чином Мінкульт робить акцент на підтримці саме активних українських видавців, які працюють над просуванням національного книжкового продукту як в Україні, так і за її межами.

Передбачено окремі критерії для інноваційних компаній

Ще одним нововведенням стало включення до переліку підприємств, які займаються створенням новітніх технологій для кінематографії. Однак для цього недостатньо лише заявити про інноваційність. Компанія повинна підтвердити унікальність своїх розробок охоронними документами, зокрема патентами або свідоцтвами, а також брати участь у міжнародних чи українських профільних виставках, популяризуючи українські технології.

Крім цього, окремі критерії встановлено для підприємств, що займаються виробництвом адаптованих субтитрів для людей із порушеннями слуху та аудіоописів для осіб із порушеннями зору. Відтепер вони повинні забезпечити створення відповідних матеріалів щонайменше для 30 повнометражних фільмів протягом року, що передував зверненню.

Що означають нові критерії для бронювання працівників

Попри те, що в інформаційному просторі наказ уже називають документом про бронювання, юридично це не зовсім так. Нові критерії не надають підприємствам права автоматично бронювати працівників і не змінюють сам порядок бронювання. Їхнє основне завдання – визначити, які підприємства можуть бути визнані такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки.

Саме цей статус є однією з необхідних умов для подальшого бронювання військовозобов’язаних відповідно до законодавства. Іншими словами, наказ Мінкульту є лише першим етапом процедури. Після підтвердження відповідності встановленим критеріям підприємство повинно пройти передбачену законодавством процедуру визначення критично важливим, а вже потім – подавати працівників на бронювання відповідно до постанов Кабінету Міністрів.

Таким чином документ насамперед впливає не на самих працівників, а на роботодавців, адже саме вони повинні довести відповідність новим вимогам.

Оновлені критерії свідчать про зміну державного підходу до визначення підприємств, які можуть претендувати на статус важливих для галузі національної економіки. Якщо раніше ключову роль часто відігравав сам вид діяльності, то тепер вирішальне значення матимуть реальні результати роботи, масштаб реалізованих проєктів, підтримка обороноздатності держави та внесок у розвиток української культури.

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