Подарунки для держслужбовців: які правила діють під час воєнного стану та що передбачає закон

Державним службовцям нагадали про обмеження щодо отримання подарунків, випадки, коли їх дозволено приймати, та відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства.

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Державна служба передбачає дотримання принципів законності, доброчесності, професіоналізму, політичної неупередженості та служіння державі й суспільству. Відповідно до Закону України «Про державну службу», державні службовці зобов'язані діяти виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, а також дотримуватися норм етичної поведінки й вимог антикорупційного законодавства.

Однією з важливих гарантій запобігання корупції є встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків. Як нагадали у Херсонському апеляційному суді, стаття 23 Закону України «Про запобігання корупції» забороняє особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, безпосередньо чи через інших осіб вимагати, просити або приймати подарунки для себе чи близьких осіб, якщо вони пов'язані з виконанням службових повноважень або надаються підлеглими.

Зазначається, що закон допускає прийняття подарунків, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність. Водночас їх вартість не може перевищувати двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб одноразово, а сукупна вартість подарунків від однієї особи або групи осіб протягом року – чотирьох прожиткових мінімумів. Такі обмеження прямо передбачені частиною другою статті 23 Закону України «Про запобігання корупції».

Водночас зазначені обмеження не поширюються на подарунки від близьких осіб, загальнодоступні знижки на товари чи послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії та бонуси. При цьому поняття «близькі особи» визначене статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції», а коло осіб, на яких поширюються антикорупційні обмеження, – статтею 3 цього Закону.

Якщо державний службовець отримав пропозицію подарунка або неправомірної вигоди, він повинен діяти відповідно до статті 24 Закону України «Про запобігання корупції»: відмовитися від пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила, залучити свідків та невідкладно письмово повідомити безпосереднього керівника або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Додатково правила службової поведінки визначаються Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом НАДС від 05 серпня 2016 року № 158. Вони передбачають обов’язок посадових осіб діяти доброчесно, неупереджено, уникати конфлікту інтересів та не використовувати службове становище в приватних інтересах.

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків тягне адміністративну відповідальність за статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф із конфіскацією подарунка, а у разі повторного порушення протягом року – штраф, конфіскацію подарунка та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Отже, дотримання правил щодо одержання подарунків – це не формальність, а важлива складова доброчесної державної служби, запобігання конфлікту інтересів та збереження довіри громадян до органів державної влади.

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