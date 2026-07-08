Єврокомісія подає до суду на Румунію через борги перед аптеками

Європейська комісія звинуватила Румунію в систематичному порушенні строків оплати аптекам за відшкодовані ліки.

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Європейська комісія ухвалила рішення подати позов проти Румунії до Суду Європейського Союзу через невиконання зобов’язань щодо своєчасної оплати аптекам вартості відшкодованих лікарських засобів Національною страховою компанією (CNAS). У ЄК заявили, що затримки з виплатами є системними та постійними і суперечать вимогам європейського законодавства. Про це повідомляє Digi24.

Як зазначили в Єврокомісії, Директива 2011/7/ЄС про прострочені платежі зобов’язує державні установи, які надають послуги охорони здоров’я, оплачувати рахунки протягом 60 календарних днів.

У чому Єврокомісія звинувачує Румунію

За оцінкою Європейської комісії, CNAS регулярно перевищує встановлений строк, здійснюючи виплати аптекам, які забезпечують пацієнтів лікарськими засобами в межах національної системи державного медичного страхування.

У ЄК наголосили, що, не забезпечивши своєчасних розрахунків із аптечними операторами, Румунія порушила свої зобов’язання відповідно до Директиви про прострочені платежі.

Як розвивалася справа

Європейська комісія повідомила, що процедура порушення була розпочата у квітні 2024 року з направлення офіційного повідомлення. У лютому 2025 року Румунія отримала обґрунтований висновок, а в січні 2026 року — додатковий обґрунтований висновок.

У ЄК зазначили, що заходи, яких вжила румунська влада, виявилися недостатніми, тому справу передано на розгляд Суду Європейського Союзу.

Які наслідки мають затримки виплат

У Європейській комісії наголосили, що несвоєчасні платежі негативно впливають на весь ланцюг постачання лікарських засобів, стримують розвиток бізнесу, знижують конкурентоспроможність компаній та обмежують їхні можливості для інновацій.

ЄК також пояснила, що аптеки закуповують медикаменти у виробників і дистриб’юторів власним коштом, після чого відпускають їх пацієнтам у межах державної системи медичного страхування. Лише згодом Національна страхова компанія компенсує їм понесені витрати, тому фактично аптеки самостійно фінансують забезпечення пацієнтів ліками.

Процедуру було розпочато після звернень асоціацій, які представляють понад 500 незалежних аптек.

За останніми даними, наданими румунською владою Європейській комісії, аптеки отримують компенсацію в середньому через 62–79 днів після завершення передбаченого законом 60-денного строку. Таким чином загальний термін очікування виплат сягає майже 140 днів із моменту виставлення рахунків.

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