Як перевірити, чи аліменти використовуються в інтересах дитини: у яких випадках платник може вимагати перевірку

Платник аліментів має право ініціювати перевірку, якщо вважає, що кошти використовуються не для забезпечення потреб дитини.

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Сімейний кодекс України передбачає обов'язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття, шляхом сплати аліментів. Водночас закон встановлює, що ці кошти повинні використовуватися виключно на забезпечення потреб дитини. Якщо платник вважає, що аліменти витрачаються не за цільовим призначенням, він може звернутися до органу опіки та піклування із заявою про проведення перевірки.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. На сьогодні це 1408,50 грн на малюка до 6 років та 1756 грн на дитину віком від 6 до 18 років.

Аліменти належать дитині

Відповідно до частини першої статті 179 Сімейного кодексу України, аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Один із батьків або інший законний представник, на ім'я якого вони виплачуються, розпоряджається ними виключно за цільовим призначенням — в інтересах дитини.

Проте закон не містить вичерпного переліку витрат, на які можуть спрямовуватися аліменти. Водночас вони повинні забезпечувати належне утримання дитини.

Зокрема, кошти можуть використовуватися на харчування, одяг і взуття, лікування, придбання лікарських засобів, оплату навчання, гуртків, спортивних секцій, розвиток здібностей дитини, а також створення належних житлово-побутових умов.

При цьому законодавство не зобов'язує одержувача аліментів звітувати перед платником за кожну покупку чи зберігати всі чеки. Однак якщо є підстави вважати, що кошти витрачаються не в інтересах дитини, платник може звернутися до органу опіки та піклування.

Зокрема, частина перша статті 186 Сімейного кодексу України передбачає, що контроль за цільовим використанням аліментів здійснює орган опіки та піклування шляхом інспекційних відвідувань одержувача аліментів. За заявою платника, який не має заборгованості зі сплати аліментів, орган опіки та піклування проводить позапланове інспекційне відвідування. Водночас такі перевірки можуть проводитися не частіше одного разу на три місяці, а порядок їх здійснення визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Як проводиться перевірка

Порядок здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 15 листопада 2018 року № 1713, регулює проведення інспекційних відвідувань. Під час перевірки оцінюються умови проживання, забезпечення потреб дитини, можуть витребовуватися відомості від закладів освіти, охорони здоров'я тощо. Квитанції, довідки та інші документи для підтвердження цільового використання коштів одержувач аліментів може надати виключно за власним бажанням та за умови їх наявності.

Відповідно до пункту 3 Порядку, заява подається до органу опіки та піклування за місцем проживання одержувача аліментів. Такими органами є районні державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, а також служби у справах дітей, які забезпечують проведення перевірки.

Зокрема, до заяви необхідно додати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців, якщо стягнення здійснюється у примусовому порядку. Якщо ж аліменти сплачуються добровільно, платник повинен надати документи, які підтверджують їх сплату. Також зазначаються відомості про місце проживання одержувача аліментів.

Відповідно до пункту 5 Порядку, перевірка проводиться не частіше одного разу на три місяці.

Крім того, орган опіки та піклування має право відмовити у її проведенні, якщо платник має заборгованість зі сплати аліментів. Така норма покликана запобігти зловживанню правом на перевірку з боку осіб, які самі не виконують обов'язок щодо утримання дитини.

Відповідно до пунктів 8–10 Порядку, під час перевірки працівники органу опіки та піклування можуть відвідати місце проживання дитини, оцінити умови її проживання, забезпеченість необхідними речами, а також фізичний і психологічний стан.

За потреби спеціалісти можуть поспілкуватися з дитиною з урахуванням її віку та рівня розвитку. Крім того, орган опіки має право звернутися до закладів освіти, медичних установ, органів соціального захисту населення, центрів соціальних служб та інших установ для отримання інформації, необхідної для об'єктивної оцінки ситуації.

Предметом перевірки є не окремі покупки чи наявність чеків, а те, чи забезпечуються права та потреби дитини і чи використовуються аліменти саме в її інтересах.

Перевірка повинна бути проведена протягом 30 календарних днів із дня надходження заяви.

Якщо виникає необхідність отримати додаткові відомості або провести додаткові заходи, строк може бути продовжений, але не більше ніж до 45 календарних днів.

Інспекційне відвідування проводить служба у справах дітей за місцем проживання одержувача аліментів. За потреби до перевірки можуть залучатися психолог, соціальний педагог, фахівець із соціальної роботи та інші посадові особи, які працюють із сім’ями та дітьми. Водночас перевірку повинні проводити щонайменше дві посадові особи.

Після завершення перевірки орган опіки та піклування протягом 5 днів складає відповідний висновок, копії якого надсилаються як платнику, так і одержувачу аліментів.

Що буде, якщо підтвердиться нецільове використання аліментів

Якщо під час перевірки буде встановлено, що аліменти використовуються не за цільовим призначенням, то платник аліментів може звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про перерахування їх частини на особистий рахунок дитини. Це право передбачено частиною другою статті 186 Сімейного кодексу України.

У такому разі суд, врахувавши всі обставини справи та насамперед найкращі інтереси дитини, може ухвалити рішення про зменшення розміру аліментів або про перерахування частини коштів на особистий рахунок дитини у банківській установі.

Водночас сам висновок органу опіки не змінює автоматично порядок сплати аліментів. Він є одним із доказів, який може бути використаний під час судового розгляду.

Таким чином, українське законодавство надає платнику аліментів право контролювати цільове використання коштів, однак такий контроль здійснюється виключно через орган опіки та піклування і, за необхідності, суд. Головною метою цього механізму є захист прав дитини та забезпечення того, щоб кошти, призначені для її утримання, дійсно використовувалися на її потреби.

Раніше повідомлялося, що відсутність офіційного працевлаштування не звільняє одного з батьків від обов’язку утримувати дитину. Якщо платник аліментів не працює, перебуває на обліку в центрі зайнятості або не має офіційного доходу, це не є підставою для припинення нарахування аліментів. До боржника можуть застосовуватися обмеження, зокрема, заборона на виїзд за кордон, обмеження права керування транспортними засобами, арешт майна та коштів та навіть кримінальна відповідальність.

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