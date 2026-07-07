Чи потрібно платити аліменти, якщо офіційно безробітний: що передбачає закон

Як нараховують аліменти безробітним, що враховує суд і які наслідки загрожують за несплату.

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Відсутність офіційної роботи не звільняє одного з батьків від обов’язку утримувати дитину. Навіть якщо платник аліментів зареєстрований як безробітний або взагалі не має офіційних доходів, аліменти продовжують нараховуватися за визначеними законом правилами. Крім того, за тривалу несплату можуть застосовуватися обмеження щодо виїзду за кордон, керування автомобілем, арешт майна, а в окремих випадках – навіть кримінальна відповідальність.

Безробіття не звільняє від сплати аліментів

Наявність або відсутність офіційного місця роботи не впливає на обов’язок батьків матеріально забезпечувати свою неповнолітню дитину. Саме тому втрата роботи чи принципове небажання працевлаштовуватися не є підставою для припинення або несплати аліментів.

Якщо особа офіційно зареєстрована як безробітна, аліменти можуть утримуватися із державної допомоги по безробіттю. Це правило поширюється і на тих платників, які отримали статус безробітного вже після того, як судове рішення про стягнення аліментів набрало законної сили.

У такому разі після отримання інформації про перебування боржника на обліку в центрі зайнятості державний виконавець звертає стягнення на призначену допомогу по безробіттю.

Як нараховують аліменти, якщо немає роботи і допомоги по безробіттю

Якщо платник аліментів не має роботи та не отримує допомогу по безробіттю, нарахування платежів здійснюється, виходячи із середньої заробітної плати, визначеної органами державної статистики для регіону, де зареєстроване його місце проживання.

При цьому гарантований законом мінімальний розмір аліментів не залежить від того, чи працевлаштована особа. Він не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо ж платник отримує неофіційні доходи, суд може визначити аліменти у твердій грошовій сумі.

Як можна врегулювати питання сплати аліментів

Закон дозволяє батькам самостійно визначити порядок утримання дитини шляхом укладення нотаріально посвідченого договору. У ньому сторони можуть встановити розмір аліментів, порядок і строки їх сплати.

Якщо ж один із батьків ухиляється від виконання свого обов’язку, посилаючись на відсутність роботи, питання вирішується у судовому порядку.

Під час розгляду справи суд визначає суму аліментів, яка має забезпечувати належний рівень утримання та гармонійний розвиток дитини. При цьому враховуються не лише офіційні доходи платника, а й його фактичний майновий стан.

Мін’юст вказує: якщо особа здійснює значні витрати, але не може підтвердити походження коштів, суд також може врахувати ці обставини під час визначення розміру аліментів.

Що робити після рішення суду

Після набрання рішенням суду законної сили стягувач має звернутися до органу державної виконавчої служби для відкриття виконавчого провадження та примусового стягнення аліментів.

У разі накопичення заборгованості державні виконавці застосовують передбачені законодавством тимчасові обмеження. Зокрема, можливі:

внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників;

тимчасове обмеження права виїзду за межі України;

накладення арешту на банківські рахунки та майно;

тимчасове обмеження права керування транспортними засобами.

Такі обмеження діють до моменту повного погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Яка відповідальність передбачена за несплату аліментів

Окремо слід пам’ятати, що злісне ухилення від сплати аліментів, призначених рішенням суду, а також умисне невиконання батьками обов’язку щодо утримання неповнолітніх чи непрацездатних дітей може мати кримінально-правові наслідки.

За такі дії закон передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 80 до 120 годин, арешту на строк до трьох місяців або позбавлення волі на строк до двох років.

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