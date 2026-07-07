Нужно ли платить алименты, если официально безработный: что предусматривает закон

Как начисляются алименты безработным, что учитывает суд и какие последствия грозят за неуплату.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отсутствие официальной работы не освобождает одного из родителей от обязанности содержать ребенка. Даже если плательщик алиментов зарегистрирован как безработный или вообще не имеет официальных доходов, алименты продолжают начисляться по установленным законом правилам. Кроме того, за длительную неуплату могут применяться ограничения на выезд за границу, управление автомобилем, арест имущества, а в отдельных случаях — даже уголовная ответственность.

Безработица не освобождает от уплаты алиментов

Наличие или отсутствие официального места работы не влияет на обязанность родителей материально обеспечивать своего несовершеннолетнего ребенка. Именно поэтому потеря работы или принципиальное нежелание трудоустраиваться не является основанием для прекращения или неуплаты алиментов.

Если лицо официально зарегистрировано как безработное, алименты могут удерживаться из государственного пособия по безработице. Это правило распространяется и на тех плательщиков, которые получили статус безработного уже после того, как судебное решение о взыскании алиментов вступило в законную силу.

В таком случае после получения информации о пребывании должника на учете в центре занятости государственный исполнитель обращает взыскание на назначенное пособие по безработице.

Как начисляются алименты, если нет работы и пособия по безработице

Если плательщик алиментов не имеет работы и не получает пособие по безработице, начисление платежей осуществляется исходя из средней заработной платы, определенной органами государственной статистики для региона, где зарегистрировано его место жительства.

При этом гарантированный законом минимальный размер алиментов не зависит от того, трудоустроено ли лицо. Он не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Если же плательщик получает неофициальные доходы, суд может определить алименты в твердой денежной сумме.

Как можно урегулировать вопрос уплаты алиментов

Закон позволяет родителям самостоятельно определить порядок содержания ребенка путем заключения нотариально удостоверенного договора. В нем стороны могут установить размер алиментов, порядок и сроки их уплаты.

Если же один из родителей уклоняется от выполнения своей обязанности, ссылаясь на отсутствие работы, вопрос решается в судебном порядке.

Во время рассмотрения дела суд определяет сумму алиментов, которая должна обеспечивать надлежащий уровень содержания и гармоничное развитие ребенка. При этом учитываются не только официальные доходы плательщика, но и его фактическое имущественное положение.

Минюст указывает: если лицо осуществляет значительные расходы, но не может подтвердить происхождение средств, суд также может учесть эти обстоятельства при определении размера алиментов.

Что делать после решения суда

После вступления решения суда в законную силу взыскатель должен обратиться в орган государственной исполнительной службы для открытия исполнительного производства и принудительного взыскания алиментов.

В случае накопления задолженности государственные исполнители применяют предусмотренные законодательством временные ограничения. В частности, возможны:

внесение сведений о должнике в Единый реестр должников;

временное ограничение права выезда за пределы Украины;

наложение ареста на банковские счета и имущество;

временное ограничение права управления транспортными средствами.

Такие ограничения действуют до момента полного погашения задолженности по уплате алиментов.

Какая ответственность предусмотрена за неуплату алиментов

Отдельно следует помнить, что злостное уклонение от уплаты алиментов, назначенных решением суда, а также умышленное невыполнение родителями обязанности по содержанию несовершеннолетних или нетрудоспособных детей может иметь уголовно-правовые последствия.

За такие действия закон предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 80 до 120 часов, ареста на срок до трех месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.