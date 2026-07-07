Строители испортили квартиру во время ремонта: как вернуть деньги и заставить подрядчика устранить деффекты

Какие права имеет потребитель в случае некачественного ремонта, когда можно требовать возмещения убытков, как действовать, если работы выполнялись без письменного договора и что на этот счет говорит судебная практика.

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Ремонт квартиры часто становится одним из самых дорогих вложений для хозяина жилья. Однако даже значительные затраты не гарантируют качественный результат. На практике многие заказчики сталкиваются с ситуациями, когда после завершения работ обнаруживаются существенные недостатки: неровно уложенная плитка, трещины на стенах, проблемы с электропроводкой, протекание сантехники или использование материалов, не соответствующих договоренностям.

Не менее распространены случаи, когда подрядчик отказывается устранять дефекты, возвращать средства или вообще прекращает выходить на связь. В то же время, сам факт некачественно выполненного ремонта еще не означает, что заказчик останется без защиты. Законодательство Украины предоставляет потребителям ряд механизмов восстановления своих прав – от требования безвозмездно устранить недостатки до расторжения договора и возврата уплаченных средств. Однако возможность успешно отстоять свои интересы в значительной степени зависит от того, был ли заключен договор, какие доказательства имеет заказчик и удалось ли зафиксировать нарушения.

Какие права имеет потребитель в случае некачественного ремонта, когда можно требовать возмещения ущерба, как действовать, если работы выполнялись без письменного договора, и что на этот счет говорит судебная практика – разбиралась «Судебно-юридическая газета».

Какие права имеет заказчик, если ремонт выполнен некачественно

Ремонт квартиры с юридической точки зрения считается договором бытового подряда. Такие правоотношения регулируются положениями Гражданского кодекса Украины, в частности, статьей 865. По этому договору подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, берет на себя обязанность выполнить определенный объем работ для удовлетворения бытовых нужд заказчика, а заказчик – принять результат и оплатить его.

Если некоторые вопросы не урегулированы нормами Гражданского кодекса, применяются положения Закона Украины «О защите прав потребителей». Именно этот закон определяет, какие требования может заявить заказчик при выявлении недостатков выполненных работ.

Что может потребовать потребитель

Если ремонт выполнен некачественно или с нарушением договоренностей, заказчик вправе самостоятельно выбрать способ защиты своих прав. В зависимости от ситуации он может потребовать:

безвозмездного устранения выявленных недостатков;

пропорциональное уменьшение стоимости выполненных работ;

повторное выполнение ремонта;

возмещение понесенного ущерба;

компенсации расходов, если недостатки были устранены сами или с привлечением другого исполнителя.

Какой вариант выбрать – решает не подрядчик, а потребитель.

Почему важно иметь письменные доказательства

На практике ремонт часто заказывают без подробного письменного договора, договариваясь только устно. Однако при возникновении спора именно документы становятся основными доказательствами. Поэтому желательно хранить договор или смету, акты выполненных работ, квитанции или банковские подтверждения оплаты, переписку с исполнителем, фото и видео выполненных работ до, во время и после ремонта.

Даже если письменного договора нет, подтвердить договоренности могут чеки, уведомления в мессенджерах или другие доказательства фактического выполнения работ.

Требовать устранения недостатков можно не только при выполнении ремонта или сразу после его завершения. Если дефекты невозможно было выявить при приемке работ, закон позволяет обратиться к подрядчику в течение гарантийного срока, определенного договором. Если такой срок не установлен, заявить требования можно в течение двух лет со дня принятия работ.

Если же недостатки настолько существенны, что помещение нельзя использовать по назначению, заказчик вправе отказаться от принятия результата ремонта.

Какие убытки можно взыскать

Право на возмещение ущерба гарантирует статья 22 Гражданского кодекса Украины. В компенсацию могут входить:

расходы по демонтажу некачественно выполненного ремонта;

стоимость повторных ремонтных работ;

поврежденные материалы или имущество;

другие необходимые расходы, понесенные для восстановления нарушенного права.

Кроме реального ущерба, закон позволяет требовать компенсацию упущенной выгоды – доходов, которые лицо могло бы получить, если бы его права не были нарушены. Как правило, ущерб возмещается полностью, если иное не предусмотрено договором или законом.

Нужно ли сначала обращаться к подрядчику

Перед подачей иска целесообразно направить исполнителю письменную претензию. В нем следует: описать все выявленные недостатки, сослаться на условия договора, если он был заключен, определить конкретное требование (устранить дефекты, вернуть средства или компенсировать убытки), установить срок для добровольного исполнения.

Такой документ часто помогает урегулировать конфликт без суда. Кроме того, ответ подрядчика может стать важнейшим доказательством в будущем судебном процессе. Если же претензия осталась без ответа или отклонена, заказчик вправе обратиться в суд.

Как происходит судебное разбирательство

Иск о защите прав потребителя можно подать: по месту жительства истца, по местонахождению ответчика, по месту исполнения договора. Исковое заявление оформляется в соответствии с требованиями статей 175-177 Гражданского процессуального кодекса Украины.

В то же время, в соответствии с частью третьей статьи 22 Закона Украины «О защите прав потребителей», потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с защитой своих прав.

В большинстве споров по поводу некачественного ремонта суд назначает строительно-техническую или строительно-товароведческую экспертизу. Эксперт определяет: соответствуют ли выполненные работы строительным нормам, есть ли дефекты результатом ненадлежащего выполнения работ, какова стоимость их устранения, безосновательно ли завышен объем или стоимость ремонта.

Именно заключение эксперта нередко становится ключевым доказательством при разрешении спора.

Что показывает судебная практика

Если из-за некачественного ремонта человек испытал моральные переживания, был вынужден длительное время проживать в непригодном для жизни помещении или потратил значительное время и усилия на восстановление своих прав, он может заявить требование о компенсации морального вреда. Такое право предусмотрено статьями 23 и 1167 Гражданского кодекса Украины.

Размер компенсации суд определяет индивидуально, учитывая характер возбуждения, продолжительность страданий, поведение сторон и другие обстоятельства дела.

Украинские суды неоднократно становились на сторону заказчиков, если доказывали, что недостатки ремонта возникли по вине подрядчика. При наличии надлежащих доказательств суды взимают с исполнителей стоимость устранения дефектов, возмещают материальный ущерб, а в отдельных случаях – и моральный вред.

Показательно дело №667/8832/14-ц, в котором суд признал обоснованными требования о компенсации морального вреда из-за ненадлежащего выполнения ремонтных работ. Суд отметил, что подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если он не докажет, что они произошли в результате: естественного износа объекта или его частей; неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им другими лицами; ненадлежащего ремонта объекта, совершенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (ч.2 ст.884 ГК Украины).

Статьей 860 Гражданского кодекса Украины установлено, что ход гарантийного срока начинается с момента, когда выполненная работа была принята или должна быть принята заказчиком, если иное не установлено договором подряда. При этом согласно ст. 859 Гражданского кодекса Украины гарантия качества работы распространяется на все, что составляет результат работы, если иное не установлено договором подряда.

В подобных категориях споров суды регулярно возлагаются на результаты строительно-технической экспертизы, поскольку она позволяет установить причину дефектов, их масштаб и стоимость устранения.

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