Банк заблокировал счета пенсионерки с ВОТ из-за подозрения в мошенничестве: что решил Верховный Суд

При наличии обоснованных подозрений банк вправе временно ограничить доступ к счету до прохождения клиентом личной идентификации.

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Первая судебная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в деле № 331/194/25 от 1 июля 2026 года рассмотрела спор о правомерности временной блокировки банком счетов и доступа к дистанционному банковскому обслуживанию клиента, находившегося на временно оккупированной территории Украины.

Суд определил, в каких случаях банк как субъект первичного финансового мониторинга вправе применять ограничения и требовать повторной идентификации клиента.

Обстоятельства дела

Истец — пенсионерка и внутренне перемещенное лицо, получавшая пенсию через АО «Ощадбанк», — обратилась в суд после того, как банк заблокировал ее счета, установил лимиты на расходные операции и прекратил доступ к веб-банкингу «Ощад 24/7».

Она утверждала, что о введении таких ограничений ее не уведомили, а при обращении в службу поддержки банк отказался объяснить причины блокировки, предложив лично обратиться в любое отделение банка.

В жалобе, направленной в банк с использованием квалифицированной электронной подписи, истец сообщила, что находится на временно оккупированной территории Украины, поэтому не может лично прибыть в отделение. По ее мнению, введенные ограничения фактически лишили ее возможности пользоваться собственными денежными средствами, которые являлись единственным источником дохода.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав, что банк имел право применить временные ограничения до прохождения клиентом идентификации.

Апелляционный суд, напротив, пришел к выводу о незаконности действий банка, указав, что последний не доказал надлежащее проведение процедур финансового мониторинга и безосновательно ограничил доступ клиента к счетам.

Пересматривая дело, Верховный Суд установил, что в апреле 2024 года банк получил материалы уголовного производства по факту мошеннического получения пенсионных выплат граждан, находящихся на временно оккупированных территориях, с использованием поддельных доверенностей.

Истец входила в число лиц, которых касалось расследование. После этого банк ввел временные ограничения и предложил ей пройти личную идентификацию.

Позиция Верховного Суда

Суд указал, что право банка как субъекта первичного финансового мониторинга отказаться от договорных отношений путем расторжения договора банковского счета по основанию установления клиенту неприемлемо высокого уровня риска по результатам оценки либо переоценки риска не является абсолютным, а носит условный характер и зависит от наступления определенных законом обстоятельств, то есть только при условии установления клиенту неприемлемо высокого риска вследствие проведения внутренней проверки.

Право банка как субъекта первичного финансового мониторинга отказаться от договорных отношений путем расторжения договора не является неограниченным, поэтому судам необходимо в каждом случае, исходя из установленных обстоятельств дела, исследовать основания и обоснованность присвоения клиенту такой категории риска.

ВС отметил, что суд апелляционной инстанции не дал надлежащей правовой оценки тому, что АО «Ощадбанк» не прекращал договорные отношения с истцом, а лишь ограничил предоставление отдельных банковских услуг, предложив пройти личную идентификацию в любом отделении банка, чего сделано не было.

Вместе с тем Суд обратил внимание, что надлежащая проверка осуществляется, в частности, при возникновении сомнений в достоверности либо полноте ранее полученных идентификационных данных клиента.

Повторная идентификация и верификация клиента не являются обязательными лишь при отсутствии у субъекта первичного финансового мониторинга подозрений и (или) оснований считать, что имеющиеся документы, данные и (или) информация о клиенте являются недействительными либо неактуальными.

Суд указал, что указанные обстоятельства стали основанием для применения ограничительных мер в виде лимитов на проведение расходных операций по карточным счетам клиента до прохождения истцом личной идентификации в любом отделении банка.

При этом на момент рассмотрения дела она такую идентификацию не прошла, хотя, по мнению Верховного Суда, у банка действительно имелись обоснованные основания считать, что информация о клиенте могла быть неактуальной.

ВС указал, что АО «Ощадбанк» установил ограничения на расходные операции по счетам истца в связи с обоснованным подозрением, что банковские карты могут находиться у третьих лиц, а доступ к ее счетам, платежным приложениям и системам дистанционного банковского обслуживания могут иметь третьи лица, поэтому Верховный Суд не усмотрел оснований для удовлетворения исковых требований по этому делу.

Суд отметил, что истцом не доказан факт нарушения ее прав вследствие неправомерного применения банком ограничительных мер в виде лимитов на проведение расходных операций по ее карточным счетам.

При этом указанная мера носит временный характер, а дальнейшее обслуживание банковских карт и счетов станет возможным после актуализации данных при обращении и личном присутствии истца в отделении банка.

Таким образом, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу АО «Ощадбанк», отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска.

Такая позиция конкретизирует пределы применения банками мер финансового мониторинга и подчеркивает, что временная блокировка отдельных банковских сервисов не является тождественной одностороннему прекращению договорных отношений с клиентом.

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