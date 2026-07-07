Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет: под ограничениями поставщики ВПК и пропагандисты — документ

Украина применила санкции против поставщиков оборудования для заводов российского ВПК, производящих компоненты для ракет и против российских пропагандистов.

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Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против поставщиков оборудования для заводов российского ВПК, производящих компоненты для ракет, а также против российских пропагандистов.

В частности, санкции применены в отношении компаний, их учредителей и руководителей, которые производят высокоточные станки и оборудование к ним для предприятий российского ВПК. Это оборудование является как прямым, так и промежуточным звеном производства оружия. Всего в пакете — 30 юридических и 42 физических лица.

Среди тех, против кого применены ограничения, — центр «Буревестник», который задействован в производстве минометных комплексов и самоходных артиллерийских установок «Мальва» калибра 152 мм, а также компания «КАМ-Инжиниринг», являющаяся важным звеном в военном секторе России для финальных испытаний узлов боевой авиации и отдельных ракетных систем.

Второе решение касается 15 физических и восьми юридических лиц, которые поддерживают агрессивную политику России в отношении Украины, распространяют кремлевскую пропаганду, искажают факты и незаконно осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, под санкциями — военный блогер Владимир Романов, который поддерживает войну и оккупацию украинских территорий. Также имеются видеодоказательства его участия в боевых действиях, где он производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса по позициям Сил обороны Украины. Кроме того, ограничения введены против бывшего военного летчика, воевавшего в Сирии, а ныне пропагандиста Ильи Туманова.

Также санкции применены к бывшей спортсменке по синхронному плаванию Марии Киселевой, которая является депутатом Московской городской думы. Она посещала временно оккупированные территории Украины и публично поддерживает войну.

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