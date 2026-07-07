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Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет: під обмеженнями постачальники ВПК і пропагандисти – документ

11:25, 7 липня 2026
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Україна застосувала санкції проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, та проти російських пропагандистів.
Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет: під обмеженнями постачальники ВПК і пропагандисти – документ
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Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, та проти російських пропагандистів.

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Зокрема, санкції застосовані щодо компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського ВПК. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом у пакеті 30 юридичних і 42 фізичні особи.

Серед тих, проти кого застосовані обмеження, – центр «Буревісник», що залучений до виробництва мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок «Мальва» калібру 152-мм, а також компанія «КАМ-Інжиніринг», що є важливою ланкою у воєнному секторі Росії для фінальних випробувань вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

Друге рішення стосується 15 фізичних і восьми юридичних осіб, які підтримують агресивну політику Росії щодо України, поширюють кремлівську пропаганду, перекручують факти й незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, під санкціями – воєнний блогер Володимир Романов, що підтримує війну та окупацію українських територій. Також є відеодокази його участі в бойових діях, де він робить постріл із протитанкового ракетного комплексу по позиціях Сил оборони України. Крім того, обмеження запроваджені проти колишнього військового льотчика, який воював у Сирії, а зараз пропагандиста Іллі Туманова.

Також санкції застосовані до колишньої спортсменки із синхронного плавання Марії Кисельової, яка є депутаткою Московської міської думи. Вона відвідувала тимчасово окуповані території України та публічно підтримує війну.

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санкції війна Володимир Зеленський

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