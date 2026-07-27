Верховний Суд пояснив, чи потрібне бойове зіткнення для виплати прикордонникам 100 тисяч гривень

Верховний Суд переглянув справу щодо виплати військовослужбовцю ДПСУ підвищеної додаткової винагороди до 100 тисяч гривень за участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони.

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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув спір щодо виплати військовослужбовцю Державної прикордонної служби підвищеної додаткової винагороди у розмірі до 100 тисяч гривень, передбаченої постановою Кабінету Міністрів №168, за безпосередню участь у бойових діях та забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони. Суд також висловив правову позицію щодо співвідношення положень постанови Кабінету Міністрів №168 та наказу Адміністрації Державної прикордонної служби №628-АГ при визначенні підстав для виплати такої винагороди.

Фабула справи

У січні 2024 року військовослужбовець Державної прикордонної служби звернувся до адміністративного суду з позовом до військової частини, у якому просив визнати протиправною бездіяльність щодо ненарахування та невиплати йому додаткової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» за безпосередню участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії.

Позивач також просив зобов’язати військову частину здійснити нарахування та виплату йому додаткової винагороди із розрахунку до 100 тисяч гривень на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах за 22 доби грудня 2022 року та за 31 добу січня 2023 року з урахуванням уже виплачених сум.

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що військовослужбовець проходив службу у Державній прикордонній службі з листопада 2020 року по квітень 2023 року та безпосередньо брав участь у бойових діях, забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації. Такі обставини підтверджувалися довідкою військової частини.

Крім того, першим заступником начальника прикордонного загону були складені рапорти про виплату військовослужбовцю додаткової винагороди у розмірі 70 тисяч гривень на місяць пропорційно кількості діб виконання бойових завдань у грудні 2022 року та січні 2023 року. Незважаючи на це, військова частина фактично виплатила збільшену винагороду лише за дев’ять діб грудня 2022 року, а за решту 22 доби грудня та 31 добу січня 2023 року підвищена винагорода не була нарахована і виплачена. Саме ці обставини стали підставою для звернення до суду.

Суди встановили, що військовослужбовець проходив службу у відповідному прикордонному загоні Державної прикордонної служби та у період з 24 лютого 2022 року по 4 квітня 2023 року безпосередньо брав участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні військової агресії у Донецькій та Луганській областях. Ці обставини підтверджувалися довідками військової частини.

Також було встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168 та наказу Адміністрації Державної прикордонної служби №628-АГ начальником штабу були складені рапорти про виплату військовослужбовцю додаткової винагороди у розмірі 70 тисяч гривень за повний період грудня 2022 року та січня 2023 року.

Разом із тим наказами військової частини було прийнято рішення виплатити йому базову додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень за грудень 2022 року та січень 2023 року, а також додатково 20 322,58 гривні лише за дев’ять діб участі у бойових діях у грудні 2022 року.

У матеріалах справи також містилися витяги з бойових розпоряджень за відповідні періоди грудня 2022 року та січня 2023 року, які підтверджували виконання військовослужбовцем бойових завдань. Позивач наполягав, що за наявності зазначених документів він мав право на виплату підвищеної додаткової винагороди за весь підтверджений період участі у бойових діях та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій Хмельницький окружний адміністративний суд рішенням від 19 квітня 2024 року, яке залишив без змін Сьомий апеляційний адміністративний суд, позов задовольнив. Суди визнали протиправним часткове невирішення військовою частиною питання про виплату військовослужбовцю підвищеної додаткової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168 за всі дні його участі у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії у грудні 2022 року та січні 2023 року відповідно до рапортів начальника штабу прикордонного загону. Також суди зобов’язали військову частину здійснити виплату підвищеної додаткової винагороди за всі підтверджені дні участі військовослужбовця у бойових діях та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони у грудні 2022 року та січні 2023 року з урахуванням сум, які вже були виплачені. Обґрунтовуючи свої рішення, суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, виходив із положень постанови Кабінету Міністрів №168, Окремого доручення Міністра оборони України від 23 червня 2022 року №912/з/29 та підпункту 3 пункту 3 наказу Адміністрації Державної прикордонної служби №628-АГ. Суди встановили, що рапорти про виплату підвищеної додаткової винагороди були виконані військовою частиною лише частково. При цьому відповідач не надав належних доказів, які б спростовували відомості, викладені у документах, поданих позивачем, зокрема щодо його участі у бойових діях та виконанні відповідних заходів. Суди зазначили, що достовірність документів, які підтверджують участь військовослужбовця у бойових діях або заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, може бути поставлена під сумнів лише за наявності прямих і належних доказів недостовірності відомостей про таку участь. Таких доказів відповідач не надав. Правові висновки Верховного Суду Переглядаючи справу № 560/965/24 в касаційному порядку, Верховний Суд зазначив, що спір виник у зв’язку з невиплатою військовослужбовцю Державної прикордонної служби збільшеної до 100 тисяч гривень додаткової винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів №168. Суд детально проаналізував законодавче регулювання спірних правовідносин, зокрема положення Законів України «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів №168, а також наказу Адміністрації Державної прикордонної служби №628-АГ. Верховний Суд звернув увагу, що саме постанова Кабінету Міністрів №168 визначає підстави виникнення права військовослужбовця на підвищену додаткову винагороду, тоді як наказ Адміністрації Державної прикордонної служби встановлює порядок її документального підтвердження та процедуру виплати. Колегія суддів зазначила, що вже сформулювала відповідні правові висновки у постанові від 26 лютого 2025 року у справі №560/3312/23. Верховний Суд наголосив, що пункт 2-1 постанови Кабінету Міністрів №168 наділяє керівників відповідних міністерств та державних органів повноваженнями визначати лише порядок і умови виплати додаткової винагороди, але не змінювати підстави виникнення права на її отримання. Під «умовами» слід розуміти перелік документів, які підтверджують наявність визначених постановою Кабінету Міністрів підстав для виплати винагороди, а під «порядком» — процедуру розгляду таких документів, прийняття рішення про призначення виплати або відмову в ній. При цьому ані порядок, ані умови не можуть змінювати, обмежувати чи розширювати підстави, встановлені нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Верховний Суд підкреслив, що постанова Кабінету Міністрів №168 передбачає дві самостійні підстави для виплати підвищеної додаткової винагороди: безпосередню участь у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії безпосередньо в районах проведення таких заходів. Перша підстава передбачає участь у бойових зіткненнях із противником, тоді як друга пов’язана із забезпеченням відповідних заходів у районах їх проведення і не вимагає обов’язкового безпосереднього бойового зіткнення, хоча й не виключає його.