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Правила виїзду дітей за кордон: у яких випадках нотаріальна згода другого з батьків не потрібна

17:47, 27 липня 2026
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Хто може супроводжувати дитину під час поїздки, коли не потрібен дозвіл другого з батьків та які документи необхідно мати.
Правила виїзду дітей за кордон: у яких випадках нотаріальна згода другого з батьків не потрібна
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Літні канікули залишаються періодом активних поїздок за кордон, тому питання перетину державного кордону дітьми традиційно набуває особливої актуальності. Щоб уникнути непередбачених ситуацій під час подорожі, батькам варто заздалегідь перевірити, які документи необхідні для виїзду дитини та в яких випадках потрібна згода другого з батьків. Під час дії воєнного стану в Україні для неповнолітніх діє спрощений порядок перетину кордону, однак він залежить від того, хто саме супроводжує дитину.

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Коли згода другого з батьків не потрібна

У Мін’юсті зазначають, що під час дії воєнного стану для громадян України, які не досягли 16-річного віку, діє спрощений порядок виїзду за межі країни.

Зокрема, якщо дитину супроводжує мати або батько, нотаріально посвідчена згода другого з батьків для перетину державного кордону не потрібна.

Також без оформлення такої згоди дитина може виїхати за кордон разом із:

  • бабусею або дідусем;
  • повнолітнім братом чи сестрою;
  • мачухою або вітчимом.

У такому разі особи, які супроводжують дитину, повинні мати документи, що підтверджують родинні зв’язки. Це можуть бути свідоцтва про народження, шлюб, усиновлення або інші документи, які підтверджують відповідний статус.

Які документи потрібні, якщо дитину супроводжують не родичі

Якщо дитина подорожує з особами, які не є її близькими родичами, застосовується інший порядок виїзду.

У такому випадку необхідно мати:

  • письмову заяву одного з батьків, засвідчену органом опіки та піклування; або
  • нотаріально посвідчені згоди обох батьків.

Коли достатньо рішення одного з батьків

Законодавство також передбачає випадки, коли для виїзду дитини за кордон достатньо волевиявлення лише одного з батьків. Такі підстави визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України.

Це можливо, якщо другий з батьків:

  • помер;
  • позбавлений батьківських прав;
  • визнаний безвісно відсутнім;
  • визнаний недієздатним.

Крім того, виїзд дитини можливий на підставі рішення суду, яким надано дозвіл на виїзд за межі України без згоди та супроводу другого з батьків.

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