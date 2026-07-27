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До 1 серпня треба сплатити податкові зобов’язання за результатами річного декларування — ДПС

16:59, 27 липня 2026 42
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Для доходів, отриманих у 2025 році, останнім днем своєчасної сплати є 31 липня 2026 року.
До 1 серпня треба сплатити податкові зобов’язання за результатами річного декларування — ДПС
Фото: pixabay.com
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що відповідно до п.179.7 ст.179 Податкового кодексу України фізична особа самостійно сплачує суму податкового зобов’язання, зазначену в декларації про майновий стан і доходи, до 1 серпня року, що настає за звітним.

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Для доходів, отриманих у 2025 році, останнім днем своєчасної сплати є 31 липня 2026 року. Не варто відкладати платіж на останній день, адже банківські операції можуть потребувати додаткового часу для зарахування коштів.

У ДПС підкреслили, що сплачувати податки необхідно за місцем своєї податкової адреси (реєстрації) на відповідні казначейські рахунки. Під час оформлення платіжного документа важливо правильно зазначити код класифікації доходів бюджету, оскільки від цього залежить зарахування коштів до відповідного бюджету.

Для доходів, задекларованих за результатами річного декларування, застосовуються такі коди:

- 11010500 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

- 11011001 — військовий збір, що сплачується за результатами декларування.

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