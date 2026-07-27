Суд, психіатрична експертиза та опіка: що потрібно знати про визнання людини недієздатною

Визнання людини недієздатною можливе лише через суд і за наявності достатніх доказів, зокрема судово-психіатричної експертизи.

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Людина, яка через хронічний психічний розлад не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними, може бути визнана недієздатною виключно за рішенням суду. Такий механізм дає змогу забезпечити захист її прав та законних інтересів. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання правничої допомоги.

У яких випадках людину можуть визнати недієздатною

Визнання людини недієздатною можливе, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Для цього необхідні достатні підстави та докази, зокрема судово-психіатрична експертиза, медичний висновок, показання свідків та інші матеріали.

Рішення про визнання людини недієздатною може ухвалити лише суд.

Хто має право звернутися до суду

Подати заяву про визнання людини недієздатною можуть:

члени сім’ї;

близькі родичі, незалежно від того, чи проживають вони разом із цією людиною;

орган опіки та піклування;

заклад із надання психіатричної допомоги.

Чи потрібно сплачувати судовий збір

За подання такої заяви судовий збір не стягується.

Водночас якщо суд встановить, що заявник діяв недобросовісно та безпідставно, на нього покладуть усі судові витрати.

Як розглядають такі справи

Під час розгляду справи інтереси людини, щодо якої вирішується питання про визнання недієздатною, обов’язково представляє адвокат.

Він контролює, щоб права цієї людини не були порушені.

Держава гарантує таким особам безоплатну правничу допомогу. Адвоката призначає система безоплатної правничої допомоги, тому самій людині або її родичам окремо звертатися для цього не потрібно — діє спеціальна процедура.

Коли рішення набирає чинності

Людина вважається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду.

У разі необхідності суд може визначити іншу дату, з якої особа вважатиметься недієздатною, якщо це має значення для визнання недійсними договорів, шлюбу або інших правочинів.

Які наслідки має визнання людини недієздатною

Після набрання рішенням суду законної сили над людиною встановлюється опіка.

З цього моменту опікун вчиняє від імені недієздатної особи всі правочини, що мають юридичні наслідки, а також несе відповідальність, якщо підопічний завдасть шкоди.

Опікуном може бути повнолітня людина, яка добровільно погоджується виконувати ці обов’язки. Перевага надається родичам або близьким особам з урахуванням їхніх стосунків із підопічним. Також закон допускає призначення кількох опікунів.

Якщо опікун більше не може або не бажає виконувати свої обов’язки, його повноваження можуть бути припинені через суд. У такому разі людині, визнаній недієздатною, призначають нового опікуна.

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