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Спори із земельних та сімейних правовідносин, а також відшкодування шкоди: огляд практики ВП ВС

16:11, 27 липня 2026 171
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Огляд судової практики ВП ВС оприлюднили за квітень – червень.
Спори із земельних та сімейних правовідносин, а також відшкодування шкоди: огляд практики ВП ВС
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Верховний Суд оприлюдни дайджест судової практики Великої Палати ВС, який охоплює рішення, внесені до ЄДРСР у квітні – червні 2026 року.

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У дайджесті відображено важливі правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:

- щодо моменту набрання чинності договорами оренди землі, які підписані до 1 січня 2013 року;

- стосовно належного способу захисту прав власника земельної ділянки, позбавленого фактичного користування нею внаслідок незаконної державної реєстрації права оренди за іншою особою;

 — щодо можливості визнання в порядку поділу спільного майна подружжя права власності одного з них на частку в незавершеному будівництвом об’єкті у разі, якщо інший з подружжя (формальний забудовник) ухиляється від введення його в експлуатацію;

- стосовно суб’єкта відшкодування шкоди, завданої потерпілому службовою особою органу державної влади при здійсненні нею своїх повноважень, за цивільним позовом у межах кримінального провадження;

 — про обов’язкові підстави для призначення більш м’якого покарання на підставі ст. 69-1 КК України;

 — щодо підстав для зменшення судом розміру заявлених до стягнення витрат на професійну правничу допомогу при розподілі судових витрат.

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