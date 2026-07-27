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Споры по земельным и семейным правоотношениям, а также возмещение ущерба: обзор практики БП ВС

16:11, 27 июля 2026 173
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Обзор судебной практики Большой Палаты Верховного Суда опубликован за апрель – июнь.
Споры по земельным и семейным правоотношениям, а также возмещение ущерба: обзор практики БП ВС
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Верховный Суд опубликовал дайджест судебной практики Большой Палаты ВС, который охватывает решения, внесенные в ЕГРСР в апреле – июне 2026 года.

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В дайджесте отражены важные правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по различным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

  • относительно момента вступления в силу договоров аренды земли, подписанных до 1 января 2013 года;
  • относительно надлежащего способа защиты прав собственника земельного участка, лишенного фактического пользования им вследствие незаконной государственной регистрации права аренды за другим лицом;
  • относительно возможности признания в порядке раздела общего имущества супругов права собственности одного из них на долю в объекте незавершенного строительства в случае, если другой из супругов (формальный застройщик) уклоняется от введения его в эксплуатацию;
  • относительно субъекта возмещения ущерба, причиненного потерпевшему должностным лицом органа государственной власти при осуществлении им своих полномочий, по гражданскому иску в рамках уголовного производства;
  • об обязательных основаниях для назначения более мягкого наказания на основании ст. 69-1 УК Украины;
  • относительно оснований для уменьшения судом размера заявленных к взысканию расходов на профессиональную правовую помощь при распределении судебных расходов.

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