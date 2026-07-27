«Не борьба, а полное искоренение»: Кабмин призывают изменить Антикоррупционную стратегию до 2030 года

Авторы инициативы призывают Кабмин и НАЗК изменить Антикоррупционную стратегию на 2026–2030 годы и ориентировать её на конечный результат.

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Несмотря на многолетнюю борьбу с коррупцией, авторы новой общественной инициативы считают, что государственная антикоррупционная политика до сих пор в большей степени сосредоточена на управлении рисками и процедурных мерах, чем на достижении конечного результата. На этом фоне в Кабинет министров Украины подали электронную петицию с призывом закрепить искоренение коррупции в качестве главной стратегической цели государственной политики на 2026–2030 годы.

Что предлагают авторы инициативы

В тексте петиции отмечается, что процесс борьбы с коррупцией не должен быть бесконечным процессом «управления рисками» или «проведения семинаров». По мнению авторов, государственные программные документы должны содержать четкую, бескомпромиссную и конечную цель.

В связи с этим они обратились к Кабинету Министров Украины и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) с требованием внести изменения в концептуальные основы государственной антикоррупционной политики.

Какие изменения предлагается внести

Авторы петиции № 41/010394-26эп предлагают включить в проект Закона Украины «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы» (Антикоррупционной стратегии) норму, которая определит искоренение (уничтожение) коррупции в качестве сквозной стратегической цели для всех без исключения секторов государственного управления.

Также предлагается обязать все органы государственной власти и органы местного самоуправления подчинить свои отраслевые программы этой цели. По мнению авторов обращения, именно государственные институты должны нести ответственность за разработку, финансирование и практическое внедрение эффективных антикоррупционных механизмов, поскольку на это они получают бюджетные средства.

Какую роль предлагают оставить общественности

Отдельно в петиции предлагается закрепить за гражданским обществом исключительно функцию независимого контроля, мониторинга и оценки фактических результатов борьбы с коррупцией.

Авторы считают, что общественность не должна выполнять работу государственных органов, а должна осуществлять независимый контроль за достижением поставленных целей.

Что указано в обращении

В тексте петиции подчеркивается, что государство должно отчитываться не количеством подготовленных документов, а реальными результатами в борьбе с коррупционными схемами.

«Государство должно отчитываться не по количеству созданных бумаг, а по реальному уничтожению коррупционных схем. Требуем радикального и бескомпромиссного подхода к очищению страны!», — говорится в тексте обращения.

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