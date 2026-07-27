  1. В Украине

«Не борьба, а полное искоренение»: Кабмин призывают изменить Антикоррупционную стратегию до 2030 года

16:35, 27 июля 2026 99
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Авторы инициативы призывают Кабмин и НАЗК изменить Антикоррупционную стратегию на 2026–2030 годы и ориентировать её на конечный результат.
«Не борьба, а полное искоренение»: Кабмин призывают изменить Антикоррупционную стратегию до 2030 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Несмотря на многолетнюю борьбу с коррупцией, авторы новой общественной инициативы считают, что государственная антикоррупционная политика до сих пор в большей степени сосредоточена на управлении рисками и процедурных мерах, чем на достижении конечного результата. На этом фоне в Кабинет министров Украины подали электронную петицию с призывом закрепить искоренение коррупции в качестве главной стратегической цели государственной политики на 2026–2030 годы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что предлагают авторы инициативы

В тексте петиции отмечается, что процесс борьбы с коррупцией не должен быть бесконечным процессом «управления рисками» или «проведения семинаров». По мнению авторов, государственные программные документы должны содержать четкую, бескомпромиссную и конечную цель.

В связи с этим они обратились к Кабинету Министров Украины и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) с требованием внести изменения в концептуальные основы государственной антикоррупционной политики.

Какие изменения предлагается внести

Авторы петиции № 41/010394-26эп предлагают включить в проект Закона Украины «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы» (Антикоррупционной стратегии) норму, которая определит искоренение (уничтожение) коррупции в качестве сквозной стратегической цели для всех без исключения секторов государственного управления.

Также предлагается обязать все органы государственной власти и органы местного самоуправления подчинить свои отраслевые программы этой цели. По мнению авторов обращения, именно государственные институты должны нести ответственность за разработку, финансирование и практическое внедрение эффективных антикоррупционных механизмов, поскольку на это они получают бюджетные средства.

Какую роль предлагают оставить общественности

Отдельно в петиции предлагается закрепить за гражданским обществом исключительно функцию независимого контроля, мониторинга и оценки фактических результатов борьбы с коррупцией.

Авторы считают, что общественность не должна выполнять работу государственных органов, а должна осуществлять независимый контроль за достижением поставленных целей.

Что указано в обращении

В тексте петиции подчеркивается, что государство должно отчитываться не количеством подготовленных документов, а реальными результатами в борьбе с коррупционными схемами.

«Государство должно отчитываться не по количеству созданных бумаг, а по реальному уничтожению коррупционных схем. Требуем радикального и бескомпромиссного подхода к очищению страны!», — говорится в тексте обращения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция правительство Кабинет Министров Украины НАПК петиция

Популярные новости

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 10k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 8k
После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 18k
Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

17:49, 26 июля 2026 6k
Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

19:19, 26 июля 2026 6k
Невключенная бодикамера во время мобилизации может стоить военнослужащему ТЦК 17 тысяч гривен — подтвердил суд

Невключенная бодикамера во время мобилизации может стоить военнослужащему ТЦК 17 тысяч гривен — подтвердил суд

20:49, 26 июля 2026 5k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рассчитаться за аренду квартиры в ЕС гривневой картой становится все сложнее из-за устаревших лимитов НБУ

Дискриминация гривневых счетов: как валютные ограничения НБУ усложняют аренду жилья украинцам за рубежом.

Дайджест кредитных споров: как суды проверяют SMS-подписи, почему отказывают во взыскании комиссий и как ограничивают процентные ставки

Взыскание кредитного долга во время военного положения: анализ судебных решений по защите прав потребителей.

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины: полная биография и профессиональный путь

После повторного назначения в июле 2026 года Виктор Ляшко продолжил возглавлять Министерство здравоохранения, оставшись одним из немногих членов правительства, которые сохранили свои должности в обновленном составе Кабинета Министров Украины.

Бесплатные продукты для военных госпиталей: когда налоговая накладная не требуется

Если благотворительная помощь передается определенным законом учреждениям здравоохранения для нужд обороны, налоговая накладная не составляется.

Иван Выговский, министр внутренних дел Украины: карьерный путь в правительство

Иван Выговский возглавил Министерство внутренних дел Украины после многолетней работы в системе правоохранительных органов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]