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Верховный Суд ответил, можно ли отменить развод после смерти военнослужащего: дело касалось 15 млн грн

16:16, 27 июля 2026 165
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КГС отменил определение апелляционного суда, которое открывало бывшей супруге возможность претендовать на 15 млн грн единовременной помощи после гибели военнослужащего.
Верховный Суд ответил, можно ли отменить развод после смерти военнослужащего: дело касалось 15 млн грн
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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отменил определение апелляционного суда, который принял отказ от иска о расторжении брака уже после того, как решение о разводе вступило в законную силу, а бывший муж погиб во время прохождения военной службы. Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд не учел юридические последствия вступления решения в законную силу, смерть ответчика и обстоятельства, свидетельствовавшие о недобросовестном использовании процессуальных прав. Дело направлено в апелляционный суд для продолжения рассмотрения.

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Вместе с тем Верховный Суд признал, что Министерство обороны Украины имело право на кассационное обжалование определения апелляционного суда, поскольку его последствия могли непосредственно повлиять на реализацию министерством полномочий по решению вопроса о назначении единовременной денежной помощи членам семьи погибшего военнослужащего.

После развода бывший муж погиб во время прохождения военной службы

В январе 2022 года жена обратилась в суд с иском о расторжении брака, указав, что семейные отношения фактически прекратились, а муж не соглашается расторгнуть брак во внесудебном порядке.

В мае 2022 года Сарненский районный суд удовлетворил иск. Ни одна из сторон это решение не обжаловала, поэтому в июне 2022 года оно вступило в законную силу. В соответствии со статьей 114 Семейного кодекса именно с этого момента брак считается прекращенным.

После этого бывший муж, проходивший военную службу в Вооруженных Силах Украины, умер.

Уже после его смерти совершеннолетняя дочь сторон, не принимавшая участия в деле, подала апелляционную жалобу на решение о расторжении брака. Апелляционный суд открыл производство, после чего бывшая жена обратилась с заявлением об отказе от иска, мотивируя его примирением с ответчиком. Апелляционный суд принял отказ, признал решение районного суда недействующим и закрыл производство по делу.

Почему к делу присоединилось Министерство обороны

Министерство обороны Украины обжаловало определение апелляционного суда в кассационном порядке.

Ведомство указало, что после признания решения о расторжении брака недействующим бывшая жена обратилась в административный суд с требованием обязать МОУ назначить и выплатить ей 15 млн грн единовременной денежной помощи как жене погибшего военнослужащего.

По мнению МОУ, именно определение апелляционного суда могло повлиять на определение круга лиц, имеющих право на такую выплату, а следовательно — и на реализацию полномочий министерства по принятию решения о ее назначении либо отказе в назначении.

Что отметил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд по делу № 572/203/22 пришел к выводу, что апелляционный суд преждевременно принял отказ от иска.

Верховный Суд подчеркнул, что решение о расторжении брака вступило в законную силу еще в 2022 году, поэтому брак уже был прекращен. Ответчик умер уже после прекращения брака. При этом ни совершеннолетняя дочь, подавшая апелляционную жалобу, ни истица не сообщили апелляционному суду о смерти ответчика, хотя это обстоятельство имело существенное значение для правильного разрешения процессуального вопроса. Закрытие производства при таких обстоятельствах не могло привести к восстановлению брака.

Отдельное внимание Верховный Суд уделил процессуальному поведению истицы. Суд отметил, что она подала заявление об отказе от иска, ссылаясь на примирение с ответчиком, хотя такое заявление было составлено через семь месяцев после его смерти и почти через год после вступления решения о расторжении брака в законную силу. Кроме того, во время судебного заседания в апелляционном суде она подтвердила, что ответчик знает о рассмотрении дела, не сообщив суду о его смерти.

Верховный Суд также напомнил о принципе процессуальной добросовестности. Он отметил, что участники процесса должны последовательно пользоваться своими процессуальными правами, а суды не должны терпимо относиться к злоупотреблению ими. Если судебные процедуры используются не для разрешения спора, а для достижения иной цели, такие действия должны быть пресечены.

Кроме того, Кассационный гражданский суд подтвердил ранее сформированный им подход, согласно которому смерть одного из супругов делает невозможным восстановление семейных отношений и исключает процессуальное правопреемство в споре о расторжении брака. Также суд подчеркнул, что отмена решения о расторжении брака спустя значительный промежуток времени без намерения восстановить семью противоречила бы принципу юридической определенности.

Почему МОУ имело право подать кассационную жалобу

Верховный Суд отдельно рассмотрел вопрос процессуального статуса Министерства обороны.

Суд напомнил, что лицо, не принимавшее участия в деле, может обжаловать судебное решение только тогда, когда этим решением непосредственно разрешен вопрос о его правах, интересах или обязанностях либо когда такое решение порождает для него правовые последствия.

Хотя Министерство обороны не являлось участником семейного спора, Верховный Суд признал, что в данном деле определение апелляционного суда могло непосредственно повлиять на реализацию полномочий МОУ по принятию решения о назначении либо отказе в назначении единовременной денежной помощи членам семьи погибшего военнослужащего. Именно поэтому министерство имело право обжаловать это судебное решение в кассационном порядке.

Что решил КГС ВС

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Министерства обороны Украины, отменил определение Ровенского апелляционного суда от 3 мая 2023 года и направил дело в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения.

При этом Кассационный гражданский суд отметил, что в пределах данного кассационного производства не может разрешать вопрос об оставлении в силе решения суда первой инстанции, как просило Министерство обороны, поэтому ограничился отменой определения апелляционного суда и направлением дела на продолжение апелляционного рассмотрения.

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