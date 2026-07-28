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В Днепре состоялась конференция по таможенным правоотношениям: обсудили вызовы и судебную практику

18:11, 28 июля 2026 12
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Председатель КАС ВС Игорь Дашутин подчеркнул ключевую роль административной юстиции в обеспечении единства судебной практики и отметил важность постоянного профессионального диалога между судебной ветвью власти, таможенными органами и учеными.
В Днепре состоялась конференция по таможенным правоотношениям: обсудили вызовы и судебную практику
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В Днепре 24 июля состоялась научно-практическая конференция «Таможенные правоотношения в Украине: вызовы правопонимания, правотворчества и судебной практики». Об этом сообщил Днепропетровский окружной административный суд.

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Соорганизаторами мероприятия выступили Университет таможенного дела и финансов, на базе которого и состоялась конференция, а также Научно-практический ХАБ «Верховенство права». Мероприятие объединило представителей судебной власти всех инстанций, центральных органов государственной власти, таможенной службы, адвокатуры и научного сообщества.

Модераторами мероприятия выступили председатель Днепропетровского окружного административного суда Владимир Горбалинский, судья-спикер суда Василий Ильков и заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор Лариса Наливайко.

Конференцию открыли приветственными словами руководители высших судебных инстанций и профильных государственных органов.

В формате видеоконференции к участникам обратился исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин. Он обратил особое внимание на ключевое значение соблюдения конституционных прав и свобод всех субъектов таможенных правоотношений как залога эффективного развития государства и обеспечения надлежащей судебной защиты.

Председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин подчеркнул ключевую роль административной юстиции в обеспечении единства судебной практики и отметил важность постоянного профессионального диалога между судебной ветвью власти, таможенными органами и научным сообществом.

С приветственными речами также выступили ректор Университета таможенного дела и финансов Дмитрий Бочаров, председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Программа конференции охватывала два тематических блока, посвященных особенностям таможенного оформления, судебной практике и процессуальным вопросам рассмотрения споров.

Во время первой секции участники сосредоточились на актуальных тенденциях правоприменения, векторах развития таможенного законодательства в контексте евроинтеграции, специфике правоотношений в условиях военного положения и гармонизации норм с европейскими стандартами.

Судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Наталья Блаживская осветила ключевые подходы и правовые выводы Верховного Суда по рассмотрению споров, связанных с корректировкой таможенной стоимости товаров.

Заместитель председателя Третьего апелляционного административного суда Андрей Суховаров посвятил выступление вопросу единства судебной практики в таможенных спорах как гарантии юридической определенности.

Председатель Днепровского апелляционного суда Роман Мудрецкий представил взгляд апелляционной инстанции на соблюдение принципов справедливого судебного разбирательства в производствах о нарушении таможенных правил.

Практические аспекты осуществления таможенного оформления товаров в современных условиях осветил начальник Юго-Восточной таможни Дмитрий Водолага.

Вторая секция была посвящена процессуальным инструментам и механизмам обеспечения эффективной судебной защиты прав в таможенных спорах, а также практике адвокатуры.

Представители адвокатуры и правозащитных организаций обсудили проблемные вопросы применения таможенных преференций, защиты бизнеса и взаимодействия с субъектами внешнеэкономической деятельности.

Выступления спикеров и обсуждения в рамках секций переросли в оживленную профессиональную дискуссию, в ходе которой участники обменялись практическим опытом, обсудили современные вызовы в сфере таможенных правоотношений и обозначили перспективы дальнейшего совершенствования законодательной базы и судебной практики.

Проведенное мероприятие вновь подтвердило важность открытого профессионального диалога для формирования единых подходов к применению таможенных норм и развития административного судопроизводства в условиях евроинтеграционных процессов.

Фото: court.gov.ua

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суд КСУ Днепр судебная практика КАС ВС

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