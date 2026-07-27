Большая Палата ВС определила, когда протоколы НСРД могут быть доказательством в дисциплинарном деле в отношении судьи

Протоколы НСРД могут стать основанием для дисциплинарной ответственности судьи, но только в одном случае.

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Если сведения, указанные в протоколах о результатах проведения НСРД, рассекречены на законных основаниях, дисциплинарный орган в ходе дисциплинарного производства может исследовать эти протоколы и давать оценку изложенной в них информации, а также всем доказательствам в совокупности на предмет наличия в действиях судьи состава дисциплинарного проступка, осуществляя при этом самостоятельную оценку таких действий и обстоятельств дела, в частности и в контексте соблюдения судьями правил служебной и профессиональной этики. К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда по делу №990SCGC/32/25.

Обстоятельства дела

Судью заподозрили в получении неправомерной выгоды за принятие судебных решений.

Дисциплинарный орган пришел к выводу о наличии в действиях судьи состава дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII, что выразилось в том, что судья своими действиями допустил поведение, порочащее звание судьи или подрывающее авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статусу, и являющееся основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности.

Информацию о признаках дисциплинарного проступка дисциплинарный орган получил из видеозаписей, протоколов допроса, протокола осмотра и вручения денежных средств, протоколов обыска, заключений эксперта и других отдельных материалов уголовного производства, а также из протоколов НСРД.

Кроме того, ВСП учел не только упомянутые доказательства, но и поведение самого судьи, который не привел обоснованного объяснения своей версии событий, изложенных в материалах досудебного следствия и решении Дисциплинарной палаты ВСП.

Правовой вывод БП ВС

Большая Палата ВС прежде всего обратила внимание на то, что дисциплинарная и уголовная ответственность являются различными видами юридической ответственности, а также на то, что в дисциплинарном производстве действует принцип автономности, согласно которому дисциплинарное производство рассматривается независимо от рассмотрения уголовного производства. Поэтому привлечение судьи к дисциплинарной ответственности и одновременное осуществление в отношении него уголовного производства не противоречат принципам справедливости и соразмерности и, следовательно, не являются двойным привлечением к ответственности за одно и то же нарушение.

Решая вопрос о возможности использования информации, зафиксированной в протоколах НСРД, в дисциплинарном производстве, БП ВС учла, что часть вторая статьи 255 УПК Украины должна толковаться и применяться с учетом части первой этой статьи, а также названия статьи, определяющего сферу применения всех содержащихся в ней предписаний.

Поскольку статья 255 УПК Украины называется «Меры по защите информации, которая не используется в уголовном производстве», запреты, содержащиеся в части второй, распространяются на ту информацию, которая не используется в соответствующем уголовном производстве.

Такой подход к толкованию части второй статьи 255 УПК Украины подтверждается логикой законодателя, в частности содержанием положений следующей статьи 256 этого Кодекса.

Фактически критерием разграничения между предметами правового регулирования статьи 255 УПК Украины и статьи 256 этого Кодекса является принцип относимости доказательств, определенный в статье 85 УПК Украины.

Соответственно, статья 256 УПК Украины применяется ко всем доказательствам, собранным в уголовном производстве, в том числе к информации, зафиксированной в протоколах НСРД, отвечающей критерию относимости, то есть к тем фактическим данным, которые относятся к предмету доказывания в уголовном производстве или обстоятельствам, имеющим значение для этого производства.

И наоборот, к сведениям, вещам и документам, полученным в результате проведения НСРД, которые не отвечают критерию относимости доказательств и содержат информацию, не нужную для дальнейшего досудебного расследования, применяются положения статьи 255 УПК Украины. Следствием реализации этого правила является уничтожение указанной информации как такой, которая не может использоваться в уголовном производстве.

Соответственно, очевидно, что правила статьи 255 УПК Украины, которая в определенных случаях запрещает использование материалов НСРД для целей, не связанных с уголовным производством, вообще не применяются к информации, зафиксированной в протоколах НСРД, являющихся частью уголовного производства.

Также УПК Украины регулирует случаи, условия и порядок действий в ситуации, когда в результате проведения НСРД выявлены признаки уголовного правонарушения, которое не расследуется в данном уголовном производстве. В таком случае закон (статья 257 УПК Украины) не запрещает использовать полученную информацию в другом уголовном производстве, однако определяет, что такое использование возможно только на основании постановления следственного судьи, вынесенного по ходатайству прокурора. Кроме того, в таком случае передача информации, полученной в результате проведения НСРД, осуществляется только через прокурора.

По обстоятельствам дела, рассмотренного БП ВС, протоколы НСРД являются частью уголовного производства, они рассекречены и разрешены для использования уполномоченным лицом в иных целях, в частности в дисциплинарном производстве, что не противоречит легитимной цели получения этих материалов.

Дополнительно БП ВС обратила внимание на то, что УПК Украины регулирует исключительно порядок уголовного производства, о чем указано в статье 1 этого Кодекса, поэтому его нормы не могут применяться в контексте запрета использования тех или иных доказательств в дисциплинарном производстве.

Вместе с тем процедура доказывания в рамках дисциплинарного производства в отношении судей определяется специальным законодательством — Законом № 1402-VIII и Законом № 1798-VIII, которое не содержит ограничений относительно допустимости доказательств, в том числе полученных в результате проведения НСРД.

Специальное законодательство не устанавливает требований к относимости и допустимости доказательств в дисциплинарном производстве, а также не определяет обязанности дисциплинарного органа устанавливать те или иные обстоятельства исключительно на основании прямых доказательств.

Часть шестнадцатая статьи 49 Закона № 1798-VIII предусматривает, что для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности доказательства должны быть четкими и убедительными, то есть такими, которые с точки зрения обычного разумного человека в совокупности позволяют сделать вывод о наличии либо отсутствии соответствующих обстоятельств.

Таким образом, если в результате проведения НСРД в уголовном производстве была выявлена информация о признаках дисциплинарного проступка, закон не запрещает компетентному дисциплинарному органу на самостоятельных правовых основаниях, полученных в рамках дисциплинарного производства, использовать такую информацию в случае, если она через прокурора на основании закона была передана для использования.

БП ВС в этом деле констатировала, что установленные дисциплинарным органом обстоятельства стали результатом комплексного исследования всех собранных в производстве доказательств, совокупность которых оказалась достаточно убедительной, чтобы сделать вывод о совершении действий, в целом подрывающих авторитет правосудия. Судья, имея право отрицать факт, в котором его обвиняют, не предложил своей разумной версии произошедших событий.

Также БП ВС оценила законность, легитимность цели и соразмерность вмешательства в гарантированное статьей 8 Конвенции право на уважение частной жизни в аспекте доступа к избранной профессии судьи и пришла к выводу, что ВСП не допустил нарушения статьи 8 Конвенции в отношении заявителя. Кроме того, ВСП не нарушил положения пункта 1 статьи 6 Конвенции, поскольку основания привлечения судьи к дисциплинарной ответственности являются достаточно мотивированными, а оснований считать это решение очевидно произвольным нет.

В связи с этим в данном деле БП ВС оставила жалобу судьи без удовлетворения, а решение ВСП о привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде представления об увольнении с должности — без изменений.

С постановлением БП ВС от 14 мая 2026 года по делу №990SCGC/32/25 можно ознакомиться по ссылке.

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