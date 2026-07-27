Суд, психиатрическая экспертиза и опека: что нужно знать о признании человека недееспособным

Признание человека недееспособным возможно только в судебном порядке и при наличии достаточных доказательств, в частности результатов судебно-психиатрической экспертизы.

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Человек, который из-за хронического психического расстройства не способен осознавать значение своих действий или управлять ими, может быть признан недееспособным исключительно по решению суда. Такой механизм позволяет обеспечить защиту его прав и законных интересов. Об этом сообщили в Координационном центре по оказанию юридической помощи.

В каких случаях человека могут признать недееспособным

Признание человека недееспособным возможно, если он вследствие хронического, стойкого психического расстройства не способен осознавать значение своих действий и (или) управлять ими.

Для этого необходимы достаточные основания и доказательства, в частности судебно-психиатрическая экспертиза, медицинское заключение, показания свидетелей и другие материалы.

Решение о признании человека недееспособным может принять только суд.

Кто имеет право обратиться в суд

Подать заявление о признании человека недееспособным могут:

члены семьи;

близкие родственники, независимо от того, проживают ли они вместе с этим человеком;

орган опеки и попечительства;

учреждение по оказанию психиатрической помощи.

Нужно ли уплачивать судебный сбор

За подачу такого заявления судебный сбор не взимается.

В то же время, если суд установит, что заявитель действовал недобросовестно и безосновательно, на него будут возложены все судебные расходы.

Как рассматриваются такие дела

В ходе рассмотрения дела интересы лица, в отношении которого решается вопрос о признании недееспособным, обязательно представляет адвокат.

Он следит за тем, чтобы права этого лица не были нарушены.

Государство гарантирует таким лицам бесплатную юридическую помощь. Адвоката назначает система бесплатной юридической помощи, поэтому самому лицу или его родственникам отдельно обращаться для этого не нужно — действует специальная процедура.

Когда решение вступает в силу

Лицо считается недееспособным с момента вступления в законную силу решения суда.

В случае необходимости суд может определить иную дату, с которой лицо будет считаться недееспособным, если это имеет значение для признания недействительными договоров, брака или иных правовых сделок.

Какие последствия влечет признание человека недееспособным

После вступления решения суда в законную силу над человеком устанавливается опека.

С этого момента опекун совершает от имени недееспособного лица все правовые сделки, имеющие юридические последствия, а также несет ответственность, если подопечный причинит ущерб.

Опекуном может быть совершеннолетнее лицо, добровольно согласившийся выполнять эти обязанности. Предпочтение отдается родственникам или близким лицам с учетом их отношений с подопечным. Также закон допускает назначение нескольких опекунов.

Если опекун больше не может или не желает выполнять свои обязанности, его полномочия могут быть прекращены в судебном порядке. В таком случае лицу, признанному недееспособным, назначают нового опекуна.

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