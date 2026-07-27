Федеральний суд США відмовив Трампу у відновленні дії указу про правила голосування поштою

Після поразки адміністрація розглядає можливість оскарження рішення у Верховному суді США.

Фото: Reuters

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Федеральний апеляційний суд США відхилив клопотання адміністрації президента Дональда Трампа про відновлення дії його виконавчого указу щодо посилення правил голосування поштою у 23 штатах. Раніше суд першої інстанції визнав ключові положення документа неконституційними.

Апеляційний суд залишив заборону в силі

Як повідомляє Reuters, Апеляційний суд першого округу США, розташований у Бостоні, відмовив адміністрації Дональда Трампа у проханні скасувати судову заборону, яку 25 червня отримали 23 штати, очолювані демократами.

Раніше окружна суддя США Індіра Талвані дійшла висновку, що ключові положення президентського виконавчого указу суперечать Конституції США, і призупинила їхню дію.

Позиція Міністерства юстиції

Під час розгляду апеляції Міністерство юстиції США просило суд тимчасово призупинити дію рішення окружного суду.

У відомстві стверджували, що позов був передчасним, оскільки федеральні органи влади ще не завершили розробку необхідних процедур і політики для виконання виконавчого указу.

Однак апеляційний суд більшістю голосів — два проти одного — не погодився з цими аргументами.

Чому суд відмовив адміністрації

У рішенні судді зазначили, що виконавчий указ встановлює конкретні строки, упродовж яких штати повинні узгодити свої дії з федеральними органами та впровадити нові правила голосування.

Водночас місцева влада має забезпечити, щоб виборчі посадовці та громадяни були поінформовані про зміни до правил, які діятимуть під час виборів у вересні та листопаді.

«Як обґрунтував окружний суд, виконавчий указ чітко визначає терміни, що швидко наближаються, до яких штати повинні узгодити свої дії з федеральними посадовцями та дотримуватися нових процедур голосування. Штати-позивачі не мають практичного вибору, окрім як реагувати на цей указ уже зараз», — зазначили судді.

Можливе звернення до Верховного суду

До ухвалення рішення Індірою Талвані федеральний суддя у Вашингтоні відхилив аналогічну спробу демократів заблокувати указ Трампа з тих самих підстав.

У Міністерстві юстиції США раніше заявляли, що якщо Апеляційний суд першого округу не підтримає позицію адміністрації, відомство може звернутися до Верховного суду США з проханням втрутитися у справу.

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