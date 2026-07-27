Італія може переглянути правила отримання громадянства: Суд ЄС розгляне справу

Суд ЄС перевірить, чи законно Італія обмежила право на громадянство за походженням.

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Отримати італійський паспорт за походженням найближчим часом може стати значно складніше. Конституційний суд Італії передав до Суду Європейського Союзу питання про законність нових обмежень, які уряд запровадив для нащадків італійців. Європейський суд має визначити, чи відповідає праву ЄС застосування нових правил до людей, які народилися ще до набрання законом чинності. Водночас сам закон поки що продовжує діяти.

Конституційний суд Італії звернувся до Суду ЄС

Конституційний суд Італії оприлюднив постанову від 9 червня, якою призупинив розгляд справ щодо оскарження нового законодавства про громадянство та передав відповідні питання на розгляд Суду Європейського Союзу.

Спір стосується Закону №74/2025, відомого як «декрет Таяні» (Tajani Decree). Документ був ухвалений урядом прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні у березні 2025 року, а згодом затверджений парламентом.

Новий закон докорінно змінив попередню систему набуття громадянства за походженням. Якщо раніше законодавство не встановлювало поколіннєвих обмежень для нащадків італійців, то тепер заявники повинні довести тісніший зв’язок з Італією та відповідати новим критеріям.

Чому Конституційний суд змінив свою позицію

Рішення стало несподіваним, адже ще у квітні Конституційний суд Італії відмовився передавати аналогічне питання до Суду ЄС. Тоді судді дійшли висновку, що чинної практики достатньо для оцінки відповідності нового закону європейському праву.

Однак після надходження нових звернень від судів міст Мантуя та Кампобассо Конституційний суд переглянув підхід. Він призупинив провадження у справах і направив запит до Суду ЄС у Люксембурзі.

Що перевірятиме Суд Європейського Союзу

Ключовим питанням стане відповідність праву ЄС статті 3-bis нового закону.

Суд має визначити, чи сумісне із законодавством Європейського Союзу положення, за яким особи, народжені за межами Італії, зокрема ще до набрання законом чинності, вважаються такими, що ніколи не набули італійського громадянства, якщо вони не підпадають під винятки, встановлені новими правилами.

Оскільки громадяни Італії автоматично є громадянами Європейського Союзу, рішення у цій справі може вплинути не лише на питання національного, а й європейського громадянства.

Закон поки що залишається чинним

Передача справи до Суду ЄС не означає автоматичного скасування нового закону.

Закон №74/2025 продовжує діяти, а всі судові процеси щодо громадянства не припиняються автоматично. Кожен італійський суд самостійно вирішуватиме, чи продовжувати розгляд конкретної справи, чи призупинити його до винесення рішення Судом ЄС.

Касаційний суд ухвалив окреме рішення

Окремо у травні Верховний суд Італії, який забезпечує однакове застосування законодавства, ухвалив рішення щодо процедур оформлення громадянства.

Суд постановив, що особи, які прагнуть визнання італійського громадянства, можуть звертатися до суду не лише після офіційної відмови або затягування розгляду заяви, а й тоді, коли адміністративні перешкоди взагалі не дозволяють подати документи.

Також Верховний касаційний суд підтвердив, що за попереднім законодавством громадянство за походженням не надавалося державою, а визнавалося таким, що існувало від народження. Водночас питання конституційності чи зворотної дії статті 3-bis суд тоді не розглядав.

Коли очікувати остаточного рішення

Окрім розгляду в Суді Європейського Союзу, Верховний касаційний суд Італії ще має визначити, як новий закон застосовується у часі та чи може він поширюватися на людей, які відповідно до попередньої судової практики вважалися громадянами Італії від народження.

До ухвалення цих рішень Закон №74/2025 залишатиметься чинним. При цьому різні суди можуть по-різному вирішувати, чи розглядати справи далі, чи призупиняти їх до появи позиції Суду Європейського Союзу. Саме тому остаточна доля нових правил щодо громадянства за походженням поки що залишається невизначеною.

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