Військовому відмовили у звільненні, бо двоє дітей були від першого шлюбу дружини: суд пояснив, чому це незаконно

Військова частина вважала, що діти дружини від попереднього шлюбу не дають права на звільнення.

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Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким військову частину зобов'язано звільнити мобілізованого військовослужбовця зі служби через сімейні обставини.

Суд зазначив, що право на звільнення виникає відповідно до підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу», оскільки абзац четвертий пункту 3 частини 12 цієї статті передбачає таку підставу, як перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

У цій справі суд дійшов висновку, що зазначена умова виконана. Позивач проживав із дружиною та трьома дітьми однією сім'єю, а двоє дітей дружини від попереднього шлюбу також перебували на його утриманні. Їхній біологічний батько помер, тому відповідно до статті 268 Сімейного кодексу України на позивача як на вітчима поширювався обов'язок щодо їх утримання.

Суд також відхилив доводи військової частини про те, що прийняття рішення про звільнення є її дискреційним повноваженням, зазначивши, що у разі встановлення передбачених законом підстав суд вправі зобов'язати суб'єкта владних повноважень ухвалити відповідне рішення.

Обставини справи

Позивача було призвано на військову службу під час мобілізації у липні 2025 року.

У вересні 2025 року він подав рапорт про звільнення за сімейними обставинами, посилаючись на підпункт «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу». Підставою він зазначив перебування на його утриманні трьох дітей віком до 18 років.

Командир військової частини відмовив у задоволенні рапорту. Відмову мотивували тим, що двоє дітей є дітьми дружини від попереднього шлюбу, а отже, на думку військової частини, не можуть враховуватися при застосуванні цієї підстави для звільнення. Крім того, відповідач стверджував, що видання наказу про звільнення належить до дискреційних повноважень командування.

Черкаський окружний адміністративний суд визнав таку відмову протиправною та зобов'язав військову частину звільнити військовослужбовця.

Не погодившись із цим рішенням, військова частина подала апеляційну скаргу.

Позиція апеляційного суду

Шостий апеляційний адміністративний суд погодився з висновками суду першої інстанції.

Колегія суддів наголосила, що для застосування відповідної підстави звільнення визначальним є перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Саме така підстава передбачена абзацом четвертим пункту 3 частини 12 статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу», на який відсилає підпункт «г» пункту 2 частини 4 цієї статті.

Суд встановив, що позивач перебуває у зареєстрованому шлюбі, проживає разом із дружиною та трьома дітьми однією сім'єю. На підтвердження цього були досліджені довідка про склад сім'ї, акт обстеження матеріально-побутових умов та посвідчення багатодітної сім'ї, видане позивачу, його дружині та дітям.

Щодо двох дітей дружини від попереднього шлюбу колегія суддів звернула увагу, що їхній біологічний батько помер. За таких обставин справи 580/12047/25 суд дійшов висновку, що на позивача поширювався обов'язок, передбачений статтею 268 Сімейного кодексу України, щодо утримання пасинка та падчерки, які проживали разом із ним. Саме тому суд визнав, що на утриманні військовослужбовця перебували троє дітей віком до 18 років.

Апеляційний суд також зазначив, що військова частина не надала жодних належних доказів, які б спростовували факт спільного проживання дітей із позивачем або їх перебування на його утриманні.

Щодо дискреційних повноважень військової частини

Колегія суддів відхилила доводи апелянта про те, що прийняття рішення про звільнення належить до дискреційних повноважень військової частини.

Апеляційний суд зазначив, що Кодекс адміністративного судочинства України наділяє суд повноваженнями застосувати ефективний спосіб захисту порушеного права. Якщо встановлено наявність усіх передбачених законом підстав для звільнення, суд може не лише визнати відмову протиправною, а й зобов'язати суб'єкта владних повноважень вчинити відповідні дії.

У підсумку Шостий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу військової частини без задоволення, а рішення Черкаського окружного адміністративного суду — без змін.

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