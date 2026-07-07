Военному отказали в увольнении, потому что двое детей были от первого брака супруги: суд объяснил, почему это незаконно

Воинская часть считала, что дети супруги от предыдущего брака не дают права на увольнение.

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Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым воинская часть обязана уволить мобилизованного военнослужащего с военной службы по семейным обстоятельствам.

Суд отметил, что право на увольнение возникает в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», поскольку абзац четвертый пункта 3 части 12 этой статьи предусматривает такое основание, как нахождение на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

По данному делу суд пришел к выводу, что указанное условие выполнено. Истец проживал с супругой и тремя детьми одной семьей, а двое детей супруги от предыдущего брака также находились на его иждивении. Их биологический отец умер, поэтому в соответствии со статьей 268 Семейного кодекса Украины на истца как на отчима распространялась обязанность по их содержанию.

Суд также отклонил доводы воинской части о том, что принятие решения об увольнении является ее дискреционным полномочием, указав, что в случае установления предусмотренных законом оснований суд вправе обязать субъекта властных полномочий принять соответствующее решение.

Обстоятельства дела

Истец был призван на военную службу во время мобилизации в июле 2025 года.

В сентябре 2025 года он подал рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам, ссылаясь на подпункт «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Основанием он указал нахождение на его иждивении трех детей в возрасте до 18 лет.

Командир воинской части отказал в удовлетворении рапорта. Отказ мотивировали тем, что двое детей являются детьми супруги от предыдущего брака, а следовательно, по мнению воинской части, не могут учитываться при применении данного основания для увольнения. Кроме того, ответчик утверждал, что издание приказа об увольнении относится к дискреционным полномочиям командования.

Черкасский окружной административный суд признал такой отказ противоправным и обязал воинскую часть уволить военнослужащего.

Не согласившись с этим решением, воинская часть подала апелляционную жалобу.

Позиция апелляционного суда

Шестой апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Коллегия судей подчеркнула, что для применения соответствующего основания увольнения определяющим является нахождение на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Именно такое основание предусмотрено абзацем четвертым пункта 3 части 12 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», к которому отсылает подпункт «г» пункта 2 части 4 этой статьи.

Суд установил, что истец состоит в зарегистрированном браке, проживает вместе с супругой и тремя детьми одной семьей. В подтверждение этого были исследованы справка о составе семьи, акт обследования материально-бытовых условий и удостоверение многодетной семьи, выданное истцу, его супруге и детям.

Что касается двоих детей супруги от предыдущего брака, коллегия судей обратила внимание, что их биологический отец умер. При таких обстоятельствах дела № 580/12047/25 суд пришел к выводу, что на истца распространялась обязанность, предусмотренная статьей 268 Семейного кодекса Украины, по содержанию пасынка и падчерицы, проживавших вместе с ним. Именно поэтому суд признал, что на иждивении военнослужащего находились трое детей в возрасте до 18 лет.

Апелляционный суд также отметил, что воинская часть не представила никаких надлежащих доказательств, которые бы опровергали факт совместного проживания детей с истцом или их нахождения на его иждивении.

Относительно дискреционных полномочий воинской части

Коллегия судей отклонила доводы апеллянта о том, что принятие решения об увольнении относится к дискреционным полномочиям воинской части.

Апелляционный суд отметил, что Кодекс административного судопроизводства Украины наделяет суд полномочиями применять эффективный способ защиты нарушенного права. Если установлено наличие всех предусмотренных законом оснований для увольнения, суд может не только признать отказ противоправным, но и обязать субъекта властных полномочий совершить соответствующие действия.

В итоге Шестой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу воинской части без удовлетворения, а решение Черкасского окружного административного суда — без изменений.

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