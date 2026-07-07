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Сохраняется ли рабочее место мобилизованного работника во время службы – когда возможно увольнение

19:40, 7 июля 2026
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Работодатель не имеет права уволить вас по собственной инициативе на время службы, но есть исключения.
Сохраняется ли рабочее место мобилизованного работника во время службы – когда возможно увольнение
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Работники, которых призвали на военную службу во время мобилизации или которые заключили контракт с Вооруженными силами, имеют право на сохранение рабочего места и должности на весь период службы. Такая гарантия действует независимо от формы собственности работодателя.

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Как объясняют в Министерстве обороны, рабочее место сохраняется за работниками государственных, коммунальных и частных предприятий, учреждений и организаций, а также за теми, кто на момент призыва работал в фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных кооперативах или у физических лиц-предпринимателей.

Чтобы работодатель правильно оформил статус работника, необходимо предоставить один или несколько документов, подтверждающих прохождение военной службы:

  • повестку или мобилизационное распоряжение;
  • справку из ТЦК и СП;
  • выписку из приказа о зачислении в воинскую часть;
  • военный билет с отметкой о призыве или заключении контракта.

После получения документов работодатель должен издать приказ об освобождении работника от выполнения обязанностей на период военной службы. Это не является увольнением с предприятия.

Также работодатель обязан внести соответствующие записи в личное дело и табель учета рабочего времени.

На время службы трудовой договор фактически приостанавливается: работник не выполняет гражданскую работу, но остается в трудовых отношениях с работодателем. После увольнения с военной службы он имеет право вернуться на свою или равноценную должность.

Работодатель не имеет права уволить работника по собственной инициативе во время прохождения военной службы. Однако законодательство предусматривает исключения.

Увольнение возможно в случаях:

  • полной ликвидации предприятия;
  • увольнения работника по собственному желанию;
  • вступления в законную силу приговора суда за отдельные тяжкие преступления, в частности военные.

Если работника уволили без таких оснований, это может быть нарушением трудового законодательства. В таком случае можно обратиться в Государственную службу по вопросам труда, подать иск в суд о восстановлении на работе и взыскании выплат, а также получить помощь в системе бесплатной правовой помощи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 19 июля 2022 года за работниками, которые проходят военную службу, сохраняются только место работы и должность. Работодатели не обязаны выплачивать средний заработок. Такое решение принял Верховный Суд в постановлении от 27 мая 2026 года по делу №642/1929/24.

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