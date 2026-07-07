Как теперь допрашивают детей в судах: в Украине открыли 17-й центр «Барнахус»

Несмотря на опасения, что суды не примут новую модель, в Украине уже открыли 17-й Центр защиты детей по модели «Барнахус».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине открыли 17-й Центр защиты детей по модели «Барнахус» в г. Хмельницком. Модель «Барнахус» (в переводе с исландского — «Дом детей») — это междисциплинарный и межведомственный специализированный центр для работы с детьми, пострадавшими от насилия или ставшими свидетелями подобных действий.

В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда отметили, что внедрение этой модели происходило от «пилотного проекта» до системной государственной политики. При этом практика Верховного Суда является действенным инструментом внедрения такой модели и ориентиром для лиц, привлекаемых к работе по модели «Барнахус».

В начале внедрения проекта существовали опасения относительно его успешной реализации ввиду отсутствия соответствующего законодательного регулирования и возможного неприятия судом применения такой новой модели. Однако они не оправдались.

В подтверждение этого практика показывает восприятие указанной модели Верховным Судом, который не усмотрел в ее применении нарушений.

Так, в определении Верховного Суда от 23 июня 2025 года по делу № 602/881/23 Верховный Суд признал, что процессуально оформленный допрос ребенка по модели «Барнахус» — постановление о привлечении специалиста, протокол допроса в специализированном помещении с участием мультидисциплинарной команды специалистов, применение технических средств фиксации, а также психологическое заключение по результатам допроса — является надлежащим и допустимым источником доказательств в уголовных производствах по преступлениям против детей. Кроме того, Верховный Суд поддержал позицию судов предыдущих инстанций, согласно которой рекомендация психолога не привлекать ребенка к повторному участию в судебных заседаниях должна учитываться судом как гарантия предотвращения его повторной травматизации.

Аналогичную позицию Верховный Суд высказал и в постановлении от 24 марта 2026 года по делу № 487/1282/22, оставив без удовлетворения кассационные жалобы осужденного и его защитника. Коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что показания малолетней потерпевшей, данные ею в судебном заседании, согласуются с показаниями, которые она давала во время допроса следственным судьей в порядке ст. 225 УПК Украины на базе сектора защиты и социальной поддержки в процессе правосудия детей, пострадавших и/или ставших свидетелями насилия (по модели «Барнахус»). Такой допрос был проведен с участием подозреваемого, его защитника, представителя органа опеки и попечительства, психолога и законного представителя ребенка, а полученные показания суды признали последовательными, согласованными между собой и не содержащими противоречий. Верховный Суд признал необоснованными доводы защиты относительно полномочий привлеченного психолога и подтвердил, что допустимость и достоверность доказательств, полученных по процедуре «Барнахус», были надлежащим образом проверены судами первой и апелляционной инстанций.

В постановлении Верховного Суда от 24 июня 2025 года по делу № 606/2340/23 Суд признал правомерным применение модели «Барнахус» в ситуации, когда в уголовном производстве отсутствовали свидетели — непосредственные очевидцы противоправных действий в отношении малолетней потерпевшей. При таких обстоятельствах суд первой инстанции тщательно проверил и проанализировал показания ребенка, данные им в судебном заседании в режиме видеоконференции с участием психолога Центра защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия (модель «Барнахус»), а также в присутствии психолога Центра социальных услуг местного городского совета и законного представителя ребенка. Верховный Суд согласился с выводом судов предыдущих инстанций о том, что именно благодаря такому формату допроса суд убедился в четкости и последовательности показаний малолетней потерпевшей, которая рассказала об обстоятельствах совершенного в отношении нее преступления и продемонстрировала соответствующие действия на кукле, а также подтвердил отсутствие оснований сомневаться в правдивости этих показаний с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому ребенок не склонен к повышенному фантазированию и способен давать адекватные показания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.