Торговля алкоголем в селах: в каких случаях предприниматели могут работать без РРО

В случае продажи на территории села, поселка пива, сидра, пера без добавления спирта или столовых вин, предприниматели на едином налоге (2–4 группы) теряют право на работу без РРО.

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Предприниматели — плательщики единого налога второй–четвертой групп, которые продают в селах и поселках пиво, сидр, перри без добавления спирта или столовые вина, не могут проводить расчеты без применения регистраторов расчетных операций (РРО) или программных РРО (ПРРО).

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Херсонской области, к подакцизным товарам относятся спирт, в том числе этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, а также пиво (кроме кваса «живого» брожения). Кроме того, для пива, вина, в том числе столового, сидра и перри без добавления спирта установлены ставки акцизного налога.

Действующие правила позволяют предпринимателям — плательщикам единого налога проводить расчеты без использования РРО или ПРРО с применением расчетных книжек (РК) и книг учета расчетных операций только при розничной торговле товарами, которые не относятся к подакцизным.

Таким образом, при продаже на территории села или поселка пива, сидра, перри без добавления спирта или столовых вин предприниматели теряют право работать без РРО с использованием РК и КОРО.

Поскольку речь идет о розничной торговле подакцизными товарами, такие предприниматели обязаны применять РРО или ПРРО на общих основаниях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», при розничной торговле на рынках и ярмарках ФЛП могут не применять РРО и/или ПРРО, однако только при условии, что годовой объем расчетных операций не превышает 500 тыс. грн на одного субъекта хозяйствования. В случае превышения этого лимита применение РРО становится обязательным.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 23.08.2000 № 1336 «Об обеспечении реализации статьи 10 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», субъекты предпринимательской деятельности имеют право осуществлять розничную торговлю на рынках и ярмарках (за исключением расположенных на их территории магазинов, киосков, палаток, павильонов, помещений контейнерного типа) без применения РРО и/или ПРРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций.