  1. В Украине

Торговля алкоголем в селах: в каких случаях предприниматели могут работать без РРО

15:03, 7 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В случае продажи на территории села, поселка пива, сидра, пера без добавления спирта или столовых вин, предприниматели на едином налоге (2–4 группы) теряют право на работу без РРО.
Торговля алкоголем в селах: в каких случаях предприниматели могут работать без РРО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприниматели — плательщики единого налога второй–четвертой групп, которые продают в селах и поселках пиво, сидр, перри без добавления спирта или столовые вина, не могут проводить расчеты без применения регистраторов расчетных операций (РРО) или программных РРО (ПРРО).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Херсонской области, к подакцизным товарам относятся спирт, в том числе этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, а также пиво (кроме кваса «живого» брожения). Кроме того, для пива, вина, в том числе столового, сидра и перри без добавления спирта установлены ставки акцизного налога.

Действующие правила позволяют предпринимателям — плательщикам единого налога проводить расчеты без использования РРО или ПРРО с применением расчетных книжек (РК) и книг учета расчетных операций только при розничной торговле товарами, которые не относятся к подакцизным.

Таким образом, при продаже на территории села или поселка пива, сидра, перри без добавления спирта или столовых вин предприниматели теряют право работать без РРО с использованием РК и КОРО.

Поскольку речь идет о розничной торговле подакцизными товарами, такие предприниматели обязаны применять РРО или ПРРО на общих основаниях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», при розничной торговле на рынках и ярмарках ФЛП могут не применять РРО и/или ПРРО, однако только при условии, что годовой объем расчетных операций не превышает 500 тыс. грн на одного субъекта хозяйствования. В случае превышения этого лимита применение РРО становится обязательным.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 23.08.2000 № 1336 «Об обеспечении реализации статьи 10 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», субъекты предпринимательской деятельности имеют право осуществлять розничную торговлю на рынках и ярмарках (за исключением расположенных на их территории магазинов, киосков, палаток, павильонов, помещений контейнерного типа) без применения РРО и/или ПРРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес налоговая ФЛП РРО налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд инициировал обращение в КСУ из-за нормы ГПК, которая позволяет приостанавливать алиментные дела из-за мобилизации

Служба в ВСУ не является препятствием для подачи иска об алиментах или изменении их размера.

Закрытие воздушного пространства может быть законным основанием для приостановления трудового договора — ВС

Суд признал законным приостановление трудовых отношений из-за невозможности обеспечить работника работой после закрытия воздушного пространства.

Поврежденное из-за войны имущество: на каких условиях собственники могут получить компенсацию от государства

От программы «еВосстановление» до специальных механизмов поддержки бизнеса – разбираем, кто имеет право на компенсацию за поврежденное или уничтоженное в результате войны имущество, какие документы необходимо подготовить и какие юридические нюансы могут повлиять на получение выплат.

От преподавателя до судьи ВАКС: ВСП рассмотрела кандидатуру Николая Рубащенко на должность судьи Апелляционной палаты ВАКС

ВСП объявила перерыв в рассмотрении кандидатуры Николая Рубащенко в Апелляционную палату ВАКС.

Большая Палата ВС применила позицию ЕСПЧ относительно непосильного судебного сбора для юридических лиц

Отказ юридическому лицу в отсрочке уплаты судебного сбора без оценки его имущественного положения может нарушать право на доступ к суду.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]