ВСП согласовал назначение экс-председателя ВАКС Елены Танасевич судьей Апелляционной палаты

Высший совет правосудия рекомендовал назначить Олену Танасевич судье́й Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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Высший совет правосудия поддержал рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины и внес Президенту Украины представление о назначении Елены Витальевны Танасевич на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Профессиональный путь кандидата

Елена Танасевич окончила Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», получив квалификацию юриста. В 2018 году ей была присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

Указом Президента Украины от 18 мая 2012 года она была назначена на должность судьи Печенежского районного суда Харьковской области. В 2019 году она стала судьей Высшего антикоррупционного суда, а впоследствии возглавила этот суд.

Во время конкурсного отбора на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич набрала 766,22 балла по результатам квалификационного оценивания. Согласно выводам ВККС, она соответствует критериям, определенным законодательством, а также требованиям добропорядочности и профессиональной этики. В рейтинге кандидатов на должности в Апелляционной палате она заняла первое место.

Обсуждение на заседании ВСП

При рассмотрении вопроса члены Высшего совета правосудия обратили внимание на значительный опыт кандидатки, в частности на административную работу в должности председателя Высшего антикоррупционного суда. Участники заседания положительно оценили результаты работы суда за период его деятельности.

Елена Танасевич ответила на вопросы относительно:

Участия в публичных мероприятиях

В частности, кандидатка подтвердила, что не избегает таких мероприятий, считая их важной составляющей работы судьи, особенно в научной среде. Отметила, что в 2020 году не общалась с лицами, которые были фигурантами расследований НАБУ, и не усматривает в этом конфликта интересов.

Научной и преподавательской деятельности

Кандидат в настоящее время не занимается научной деятельностью из-за большой нагрузки, однако имеет желание вернуться к преподаванию (как в школе, так и в университете).

Эффективности работы Высшего антикоррупционного суда

Елена Танасевич подчеркнула, что судьи работают самоотверженно, часто во внерабочее время, в выходные и во время отпусков. Увеличение количества судей, по ее мнению, будет способствовать повышению оперативности рассмотрения дел без ущерба для качества правосудия.

Решение ВСП

По результатам голосования Высший совет правосудия поддержал назначение Елены Танасевич на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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