ВРП погодила призначення ексголови ВАКС Олени Танасевич суддею Апеляційної палати

ВРП рекомендувала призначити Олену Танасевич суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя підтримала рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та внесла Президенту України подання про призначення Олени Віталіївни Танасевич на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Професійний шлях кандидата

Олена Танасевич закінчила Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», отримавши кваліфікацію юриста. У 2018 році їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Указом Президента України від 18 травня 2012 року її призначено на посаду судді Печенізького районного суду Харківської області. У 2019 році вона стала суддею Вищого антикорупційного суду, а згодом очолила цей суд.

Під час конкурсного відбору на 23 вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич набрала 766,22 бала за результатами кваліфікаційного оцінювання. За висновками ВККС, вона відповідає критеріям, визначеним законодавством, а також вимогам щодо доброчесності та професійної етики. За рейтингом кандидатів на посади в Апеляційній палаті вона посіла перше місце.

Обговорення на засіданні ВРП

Під час розгляду питання члени Вищої ради правосуддя звернули увагу на значний досвід кандидатки, зокрема на адміністративну роботу на посаді голови Вищого антикорупційного суду. Учасники засідання позитивно оцінили результати роботи суду за період його діяльності.

Олена Танасевич відповіла на питання щодо:

Участі у публічних заходах

Зокрема , кандидатка підтвердила, що не уникає таких заходів, вважаючи їх важливою складовою роботи судді, особливо в науковому середовищі. Зазначила, що у 2020 році не спілкувалася з особами, які були фігурантами розслідувань НАБУ, і не вбачає в цьому конфлікту інтересів.

Наукової та викладацької діяльності

Кандидат наразі не займається науковою діяльністю через велике навантаження, але має бажання повернутися до викладання (як у школі, так і в університеті).

Ефективності роботи Вищого антикорупційного суду

Олена Танасевич наголосила, що судді працюють самовіддано, часто у позаробочий час, у вихідні та під час відпусток. Збільшення кількості суддів, на її думку, сприятиме підвищенню оперативності розгляду справ без шкоди для якості правосуддя.

Рішення ВРП

За результатами голосування Вища рада правосуддя підтримала призначення Олени Танасевич на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.