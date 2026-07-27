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Що має зробити ТЦК перед винесенням постанови про штраф: висновок суду

13:41, 27 липня 2026 122
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Путильський районний суд Чернівецької області розглянув справу за позовом військовозобов'язаного про скасування постанови ТЦК щодо притягнення до адміністративної відповідальності та накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.
Що має зробити ТЦК перед винесенням постанови про штраф: висновок суду
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Путильський районний суд Чернівецької області розглянув адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якою військовозобов’язаного було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210-1 КУпАП та накладено штраф у розмірі 17 000 грн. 

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Суть справи

Позивач звернувся до суду після того, як 24 лютого 2026 року державний виконавець повідомив йому про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення штрафу у розмірі 34 000 грн. У відділі державної виконавчої служби він отримав копію постанови територіального центру комплектування та соціальної підтримки №1001 від 2 червня 2025 року, якою його було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210-1 КУпАП із накладенням штрафу у розмірі 17 000 грн.

У постанові зазначалося, що військовозобов’язаний, порушивши вимоги правил військового обліку, не уточнив свої персональні дані протягом 60 днів із дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації у спосіб, визначений законом. Також зазначалося, що за результатами перевірки Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів його визначено порушником військового обліку, а у зв’язку з цим до органів Національної поліції було направлено відповідне звернення.

Позивач вважав постанову незаконною, посилаючись на грубі порушення порядку розгляду справи про адміністративне правопорушення та вимог КУпАП. На його думку, постанова була винесена необґрунтовано, упереджено, за відсутності складу адміністративного правопорушення та з порушенням його процесуальних прав, що призвело до незаконного притягнення до адміністративної відповідальності. У зв’язку з цим він просив суд скасувати постанову та закрити провадження у справі.

Представник відповідача просив відмовити у задоволенні позову. Він зазначав, що позивач, будучи військовозобов’язаним, не уточнив свої військово-облікові дані у визначений законом період з 18 травня по 16 липня 2024 року, не скористався жодним із передбачених законом способів їх оновлення та не надав доказів вчинення відповідних дій. Крім того, відповідач вказував, що у державних реєстрах були відсутні відомості про фактичне місце проживання, засоби зв’язку та адресу електронної пошти позивача, а тому вважав притягнення до адміністративної відповідальності правомірним.

Позиція та висновки суду

Суд у справі № 721/242/26 встановив, що постановою начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 2 червня 2025 року позивача було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210-1 КУпАП за неуточнення військово-облікових даних та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Суд звернув увагу, що відповідно до частини другої статті 77 КАС України у справах щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень саме на відповідача покладається обов’язок довести правомірність свого рішення. Разом з тим відповідач не надав суду доказів, які б підтверджували правомірність винесеної постанови.

Суд встановив, що зі змісту постанови не вбачається, яким чином особу було повідомлено про дату, час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також якими доказами підтверджується таке повідомлення. Внаслідок цього особі не були роз’яснені її права та обов’язки, у тому числі право на захист, не була надана можливість заявити клопотання та надати пояснення, що суд визнав грубим порушенням вимог закону.

Суд також не прийняв доводи відповідача про належне повідомлення позивача на підставі протоколу про адміністративне правопорушення. Як зазначено у рішенні, у протоколі відсутня дата його складання, а також міститься інформація про розгляд справи 2 лютого 2025 року, тоді як постанова була винесена лише 2 червня 2025 року.

Посилаючись на статті 277-2, 278, 279 та 268 КУпАП, суд зазначив, що повідомлення особи про дату і місце розгляду справи повинно бути здійснене не пізніше ніж за три доби до її розгляду, а під час розгляду справи орган чи посадова особа зобов’язані перевірити належність повідомлення, роз’яснити особі її права, заслухати пояснення, дослідити докази та вирішити заявлені клопотання. Розгляд справи за відсутності особи можливий лише за умови її належного повідомлення та відсутності клопотання про відкладення розгляду або про проведення розгляду без її участі.

Оцінивши надані докази, суд дійшов висновку, що матеріали справи не містять підтвердження належного повідомлення позивача про дату та місце розгляду справи. Внаслідок цього йому не були роз’яснені процесуальні права, не була надана можливість заявити клопотання, надати пояснення та брати участь у дослідженні доказів, чим було грубо порушено його право на захист у провадженні про адміністративне правопорушення.

З урахуванням вимог статей 245 та 280 КУпАП, а також принципу верховенства права суд зазначив, що при винесенні постанови відповідач не дотримався встановленого законом порядку фіксування адміністративного правопорушення та розгляду справи, тому постанова підлягає скасуванню.

У зв’язку з цим адміністративний позов було задоволено, постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210-1 КУпАП скасовано, а провадження у справі про адміністративне правопорушення закрито.

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