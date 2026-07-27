Юристам заборонили виставляти клієнтам рахунки за «зекономлений» ШІ час: нові правила у штаті в США

Юристам дозволили оплачувати лише час, витрачений на перевірку та доопрацювання результатів роботи ШІ, але заборонили виставляти рахунки за години, які вдалося заощадити завдяки технологіям.

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У США колегія адвокатів штату Алабама заявила, що юристи, які використовують штучний інтелект, не можуть виставляти клієнтам рахунки за години, які були зекономлені завдяки технології. Водночас вони можуть оплачувати час, витрачений на перевірку, виправлення та застосування власного професійного судження до роботи, створеної за допомогою ШІ, пише Reuters.

Нові настанови з’явилися на тлі того, що дедалі більше судів штатів і органів адвокатського самоврядування розробляють правила та найкращі практики щодо використання нової технології.

У рекомендаціях Колегії адвокатів Алабами зазначено, що генеративний штучний інтелект не створює для юристів нових етичних обов’язків, однак переносить уже чинні вимоги, зокрема щодо конфіденційності та розумності розміру гонорарів, у новий контекст.

«Як наголошувала Американська асоціація юристів, адвокати залишаються повністю відповідальними за роботу, виконану в інтересах клієнта, незалежно від того, чи використовувалися під час її створення інструменти штучного інтелекту», — зазначила Колегія адвокатів штату.

Також у рекомендаціях вказано, що юристи повинні самостійно перевіряти всі правові посилання, згенеровані штучним інтелектом, за допомогою «порівнюваної авторитетної правової бази даних» перед поданням документів до суду.

Випадки неналежного використання штучного інтелекту вже набули поширення в судах штатів і федеральних судах США. Минулого року федеральний суддя в Алабамі застосував санкції до партнера юридичної фірми Butler Snow через вигадані посилання у двох судових документах. У квітні Верховний суд Алабами відхилив апеляцію та наклав санкції на адвоката після того, як встановив, що той подав до суду документи з посиланнями на неіснуючі судові справи, згенеровані штучним інтелектом.

Колегія адвокатів також попередила, що внесення інформації про клієнтів до систем штучного інтелекту може створювати ризики для адвокатської таємниці, які наразі не врегульовані судами єдиним чином. У зв’язку з цим юристам рекомендують використовувати корпоративні або закриті системи ШІ, а не безкоштовні версії платформ, які можуть мати слабший захист даних.

Щодо виставлення рахунків і гонорарів, Колегія зазначила, що адвокати можуть оплачувати час, витрачений на перевірку, виправлення та застосування професійного судження до результатів роботи ШІ. Однак вони не можуть виставляти рахунки за час, який був би витрачений, якби така технологія не існувала. У рекомендаціях наголошується: «Ефективність не виправдовує завищених рахунків».

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