Дорадча група експертів оцінить моральні якості 16 кандидатів на посади суддів Конституційного Суду: хто у списку

Дорадча група експертів проведе співбесіди з 16 кандидатами на посади суддів КСУ за квотою з’їзду суддів: графік

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Дорадча група експертів (ДГЕ) з 31 липня до 2 серпня проведе співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду України за квотою з’їзду суддів України. Співбесіди з кандидатами проводитимуться в рамках оцінювання їх відповідності критерію високих моральних якостей.

Загалом експерти проведуть розмови з 16 кандидатами, які беруть участь у конкурсному відборі, оголошеному Радою суддів України.

Усі співбесіди транслюватимуться наживо. Графіки проведення співбесід із посиланнями на трансляції мають оприлюднювати напередодні кожного засідання.

Співбесіди проводитимуться виключно у визначений період — з 31 липня до 2 серпня. Неявка кандидата, незалежно від причин, не перешкоджатиме проведенню оцінювання та ухваленню рішення щодо відповідності кандидата критерію високих моральних якостей.

Кандидати, які за результатами оцінювання моральних якостей отримають оцінку «відповідає», потраплять до наступного етапу конкурсного відбору – оцінювання рівня компетентності.

Кандидати на посаду судді КСУ:

1. Бабанли Расім Шагінович — т.в.о. керівника апарату Верховного Суду

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