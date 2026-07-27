Дорадча група експертів оцінить моральні якості 16 кандидатів на посади суддів Конституційного Суду: хто у списку
Дорадча група експертів (ДГЕ) з 31 липня до 2 серпня проведе співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду України за квотою з’їзду суддів України. Співбесіди з кандидатами проводитимуться в рамках оцінювання їх відповідності критерію високих моральних якостей.
Загалом експерти проведуть розмови з 16 кандидатами, які беруть участь у конкурсному відборі, оголошеному Радою суддів України.
Усі співбесіди транслюватимуться наживо. Графіки проведення співбесід із посиланнями на трансляції мають оприлюднювати напередодні кожного засідання.
Співбесіди проводитимуться виключно у визначений період — з 31 липня до 2 серпня. Неявка кандидата, незалежно від причин, не перешкоджатиме проведенню оцінювання та ухваленню рішення щодо відповідності кандидата критерію високих моральних якостей.
Кандидати, які за результатами оцінювання моральних якостей отримають оцінку «відповідає», потраплять до наступного етапу конкурсного відбору – оцінювання рівня компетентності.
Кандидати на посаду судді КСУ:
1. Бабанли Расім Шагінович — т.в.о. керівника апарату Верховного Суду
- Балаєва Леся Анатоліївна- головний юрисконсульт ТОВ «ІГАР» (17 червня 2026 року припинила участь у конкурсі за власним бажанням)
- Григоров Андрій Миколайович- суддя Другого апеляційного адміністративного суду у відставці
- Дзібій-Полячок Наталія Миронівна- викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу і права» (27 липня 2026 року припинила участь у конкурсі за власним бажанням)
- Ігнатюк Олег Володимирович- суддя Київського апеляційного суду, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (4 червня 2026 року припинив участь у конкурсі за власним бажанням)
- Клименко Олексій Вікторович- прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора
- Клименко Оксана Михайлівна- професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торгівельно-економічного університету
- Кравчук Олексій Олегович- суддя Вищого антикорупційного суду
- Музичко Світлана Григорівна- суддя Київського апеляційного суду
- Никон Олеся Зеновіївна- суддя господарського суду Львівської області
- Придатко Віталій Миколайович- суддя Кролевецького районного суду Сумської області
- Рогач Лариса Іванівна- Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
- Савчак Андрій Володимирович- суддя Перемишлянського районного суду Львівської області
- Салюк Петро Іванович- суддя Хмельницького окружного адміністративного суду, Доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
- Смокович Михайло Іванович- суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
- Солоткий Сергій Анатолійович- до 26.01.2025 працював на посаді наукового консультанта судді Конституційного Суду України, військовослужбовець
- Сотніков Сергій Вікторович- суддя Північного апеляційного господарського суду
- Цмокаленко Оксана Сергіївна- юрист
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