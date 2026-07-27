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Реклама в TikTok для ТОВ: як підтвердити витрати та уникнути проблем із податковою

10:10, 27 липня 2026 85
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Основні правила обліку реклами в TikTok для юридичних осіб.
Реклама в TikTok для ТОВ: як підтвердити витрати та уникнути проблем із податковою
Фото: Solen Feyissa / Unsplash
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Компанії дедалі частіше використовують соціальні мережі для просування товарів і послуг. Одним із популярних каналів реклами став TikTok, однак у підприємств виникають питання щодо правильного оформлення таких витрат: чи можна врахувати рекламу у витратах, які документи підтверджують господарську діяльність, які КВЕДи потрібні та як оподатковуються послуги нерезидента.

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Чи може ТОВ врахувати рекламу в TikTok у витратах

Як вказали експерти, підприємство має право включати до складу витрат будь-які витрати щодо просування продукції/товарів/послуг на ринку до покупців, зокрема, і за рахунок реклами в Тік-Ток.

Відповідно до п. 19 НП(С)БО 16 «Витрати», до витрат на збут належать, зокрема, витрати на рекламу та маркетингові дослідження, пов’язані з реалізацією продукції, товарів, робіт або послу

Таким чином, витрати на рекламну кампанію в TikTok можуть бути враховані в бухгалтерському обліку підприємства за умови належного документального підтвердження.

Які документи потрібні для підтвердження витрат

Щоб довести зв’язок рекламних витрат із діяльністю компанії, рекомендується оформити внутрішні документи.

У наказі доцільно визначити мету рекламної кампанії, відповідальних осіб та бюджет на рекламу.

Якщо реклама оплачується через бізнес-акаунт TikTok, підприємство фактично приєднується до публічного договору з нерезидентом.

Підтвердними документами можуть бути:

  • інвойси;
  • електронні рахунки;
  • документи про оплату;
  • інші електронні документи, сформовані сервісом.

На порталі 7еminar рекомендують зберігати рекламні матеріали, які розміщувалися у TikTok, щоб у разі перевірки підтвердити їхній зв’язок із господарською діяльністю підприємства.

Як оподатковуються рекламні послуги TikTok

Якщо компанія оплачує рекламу TikTok нерезиденту, така операція розглядається як придбання електронних послуг.

Відповідно до підпункту 14.1.56-5 Податкового кодексу України до електронних послуг належать, зокрема, послуги з розміщення реклами та надання рекламного простору в мережі інтернет.

Оскільки отримувачем послуг є українське підприємство, місцем постачання таких послуг відповідно до статті 186 ПКУ є митна територія України.

У такому випадку отримувач послуг повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до ст. 208 ПКУ. Податкова накладна складається за правилом першої події — на дату оплати або на дату документа, що підтверджує постачання послуг (наприклад, інвойсу), залежно від того, яка подія відбулася раніше.

У податковій накладній зазначають:

  • умовний ІПН — 500000000000;
  • найменування нерезидента;
  • країну його реєстрації;
  • тип причини — 14.

У декларації з ПДВ така операція одночасно відображається у складі податкових зобов’язань та, за умови своєчасної реєстрації податкової накладної, у складі податкового кредиту.

У декларації з ПДВ така операція відображається одночасно:

  • у рядку 6.1 — у місяці складання податкової накладної;
  • у рядку 13.1 — якщо податкова накладна своєчасно зареєстрована.

Чи потрібно сплачувати податок на репатріацію

При оплаті рекламних електронних послуг TikTok нерезиденту податок на репатріацію не утримується.

Такі виплати є оплатою за надані послуги та не підпадають під оподаткування відповідно до підпункту «к» підпункту 141.4.1 ПКУ.

Відповідно, такі операції не відображаються у додатку ПН до декларації з податку на прибуток.

Висновок

Витрати ТОВ на рекламу в TikTok можуть бути враховані у складі витрат підприємства, якщо вони мають зв’язок із господарською діяльністю та підтверджені належними документами.

При цьому у разі придбання рекламних послуг у нерезидента необхідно враховувати правила оподаткування ПДВ, порядок складання податкової накладної та відображення операції у звітності.

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