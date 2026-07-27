На Вінниччині чоловік із нецензурною лайкою та ножем напав на групу оповіщення ТЦК: військовий отримав поранення

У ТЦК повідомили, що чоловік, який перебував у статусі порушника військового обліку, під час супроводу до територіального центру застосував ніж.

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У Вінницькій області чоловік, який із 2025 року перебував у статусі порушника військового обліку, під час доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки напав із ножем на військовослужбовця. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження, нападника затримано. Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК та СП.

За інформацією ТЦК, чоловік нецензурно висловлювався на адресу військовослужбовців, після чого дістав розкладний ніж і завдав поранення одному з представників групи оповіщення.

Пораненому військовослужбовцю надали медичну допомогу. У ТЦК повідомили, що його стан здоров’я оцінюється як задовільний.

За фактом нападу на військовослужбовця правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нападника затримали у порядку, визначеному чинним законодавством. У ТЦК зазначили, що йому загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу України.

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