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В Винницкой области мужчина с нецензурной бранью и ножом напал на группу оповещения ТЦК: военнослужащий получил ранение

09:09, 27 июля 2026 41
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В ТЦК сообщили, что мужчина, находившийся в статусе нарушителя воинского учета, во время сопровождения в территориальный центр применил нож.
В Винницкой области мужчина с нецензурной бранью и ножом напал на группу оповещения ТЦК: военнослужащий получил ранение
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В Винницкой области мужчина, который с 2025 года находился в статусе нарушителя воинского учета, во время доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки напал с ножом на военнослужащего. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, нападавший задержан. Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП.

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По информации ТЦК, мужчина нецензурно высказывался в адрес военнослужащих, после чего достал складной нож и нанес ранение одному из представителей группы оповещения.

Раненому военнослужащему оказали медицинскую помощь. В ТЦК сообщили, что его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По факту нападения на военнослужащего правоохранители возбудили уголовное дело.

Нападавший был задержан в порядке, установленном действующим законодательством. В ТЦК отметили, что ему грозит ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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военные нападение Винница ТЦК мобилизация воинский учет

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