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Експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до 18 місяців ув'язнення за брехню під час виборів

10:41, 27 липня 2026 32
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Суд визнав колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля винним у поширенні неправдивої інформації під час президентської кампанії 2022 року.
Експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до 18 місяців ув'язнення за брехню під час виборів
Фото: reuters.com
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Суд у Південній Кореї 27 липня засудив колишнього президента Юн Сок Йоля до 18 місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на три роки, визнавши його винним у порушенні виборчого законодавства шляхом поширення неправдивих заяв під час президентської кампанії 2022 року, пише Reuters.

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Якщо вирок залишиться чинним після розгляду апеляцій, партія Юна People Power Party може бути зобов’язана повернути 39,7 млрд вон (27,1 млн доларів), які Національна виборча комісія відшкодувала після його перемоги на президентських виборах.

Центральний окружний суд Сеула встановив, що під час президентської кампанії 2022 року Юн зробив неправдиві заяви, коли заперечував, що познайомив адвоката з колишнім податковим чиновником, а також стверджував, що він і його дружина, колишня перша леді Кім Кон Хі, не зустрічалися з шаманом Чон Сон Бе. Обидва ці зв’язки стали предметом пильної уваги під час виборчої кампанії.

Суд погодився з аргументами прокуратури, що Юн дійсно познайомив адвоката з колишнім чиновником і підтримував тривалі стосунки з Чон Сон Бе після першого знайомства через Кім Кон Хі.

«Коли кандидат особисто поширює неправдиву інформацію під час публічних заходів із великим впливом, таких як дебати та інтерв’ю, це має дуже значний вплив на ухвалення рішень виборцями», — зазначив суд у своєму рішенні.

Прокурори просили призначити Юну два роки позбавлення волі, стверджуючи, що його заяви допомогли послабити увагу до цих звинувачень під час президентських перегонів.

Юн, який заперечує будь-які правопорушення, має намір оскаржити вирок. Про це повідомили його адвокати.

Відповідно до виборчого законодавства Південної Кореї, політичні партії отримують державне відшкодування витрат на кампанію, якщо їхній кандидат на президентських виборах перемагає або набирає щонайменше 15% голосів. Якщо згодом кандидат отримує остаточний вирок, який тягне за собою втрату виборчого мандата, зокрема покарання у вигляді позбавлення волі або штрафу не менше ніж 1 млн вон, партія зобов’язана повернути отримані кошти.

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суд Південна Корея

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