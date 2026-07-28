Вища рада правосуддя за пів року звільнила 105 суддів: більшість пішли у відставку

Найбільшу частину у першому півріччі 2026 року становили випадки звільнень у відставку.

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Упродовж січня–червня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 105 суддів.

Найбільшу частину з них у першому півріччі 2026 року становили випадки звільнень у відставку.

Зокрема, 89 суддів було звільнено за загальними обставинами. Серед них:

86 суддів – у зв’язку з поданням заяв про відставку;

3 суддів – у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням.

Ще 16 суддів ВРП звільнила за особливими обставинами.

Так, 14 суддів було звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

А двох суддів звільнено на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Зауважимо, що у Щорічній доповідь за 2025 рік у співпраці з органами судової влади, державними інституціями, правничою спільнотою та науковими установами ВРП вказала, що нестача суддів переросла у системну кризу. Більшість суддів працюють на межі можливостей, що ускладнює забезпечення своєчасного та якісного правосуддя.

За даними ВРП, станом на кінець 2025 року:

в Україні налічувалося 758 судів, з яких 582 здійснювали правосуддя;

гранична штатна чисельність суддів — 6600 посад;

фактично працювало 4346 суддів у судах, що продовжують здійснювати правосуддя;

вакантними залишалися 2254 посади суддів.

Найбільше вакансій припадало на місцеві суди — 1400 посад, а також на апеляційні суди — 725 посад.

Окремо зазначалося, що у 20 місцевих загальних судах правосуддя здійснює один суддя з повноваженнями.

РСУ вказала, що протягом 2025 року стан забезпечення судових установ кадрами погіршився фактично в усіх регіонах України. Як зазначено, це пов’язано з подальшим зменшенням числа суддів, що зумовлено звільненням з різних підстав значної кількості суддів протягом 2025 року, яке належним чином не компенсується початком роботи новопризначених суддів. Попри війну, навантаження на суди лише зростає, а кількість звернень збільшується в усіх юрисдикціях.

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