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Высший совет правосудия за полгода уволил 105 судей: большинство ушли в отставку

13:00, 28 июля 2026 112
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Наибольшую часть в первом полугодии 2026 года составили случаи увольнения в отставку.
Высший совет правосудия за полгода уволил 105 судей: большинство ушли в отставку
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В течение января–июня 2026 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 105 судей.

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Наибольшую часть из них в первом полугодии 2026 года составили случаи увольнения в отставку.

В частности, 89 судей были уволены по общим обстоятельствам. Среди них:

  • 86 судей — в связи с подачей заявлений об отставке;
  • 3 судей — в связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.

Еще 16 судей ВСП уволил по особым обстоятельствам.

Так, 14 судей были уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка.

А двух судей уволили на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей.

Следует отметить, что в Ежегодном докладе за 2025 год, подготовленном в сотрудничестве с органами судебной власти, государственными институтами, юридическим сообществом и научными учреждениями, ВСП указал, что нехватка судей переросла в системный кризис. Большинство судей работают на пределе своих возможностей, что осложняет обеспечение своевременного и качественного правосудия.

По данным ВСП, по состоянию на конец 2025 года:

  • в Украине насчитывалось 758 судов, из которых 582 осуществляли правосудие;
  • предельная штатная численность судей — 6600 должностей;
  • фактически работали 4346 судей в судах, продолжающих осуществлять правосудие;
  • вакантными оставались 2254 должности судей.

Больше всего вакансий приходилось на местные суды — 1400 должностей, а также на апелляционные суды — 725 должностей.

Отдельно отмечалось, что в 20 местных общих судах правосудие осуществляет один судья с полномочиями.

Совет суддей указал, что в течение 2025 года состояние кадрового обеспечения судебных учреждений ухудшилось фактически во всех регионах Украины. Как отмечено, это связано с дальнейшим сокращением числа судей, обусловленным увольнением по различным основаниям значительного количества судей в течение 2025 года, которое должным образом не компенсируется началом работы вновь назначенных судей. Несмотря на войну, нагрузка на суды лишь возрастает, а количество обращений увеличивается во всех юрисдикциях.

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