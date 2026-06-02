Кадровый кризис в судах: более 2 тысяч вакансий и один судья на суд

ВСП в докладе за 2025 год предупредил о критической ситуации в судах Украины: нехватка кадров, а нагрузка на суды только растет.

Высший совет правосудия подготовил Ежегодный доклад за 2025 год в сотрудничестве с органами судебной власти, государственными институтами, юридическим сообществом и научными учреждениями. Документ охватывает ключевые проблемы функционирования судебной системы, в частности кадровое обеспечение, финансирование, цифровизацию и доступ к правосудию.

Важное место в Докладе отведено вопросам реализации права каждого на доступ к правосудию. В документе проанализировано состояние судейских кадров, финансового и материально-технического обеспечения судов, цифровизацию судебной системы, создание нового суда для рассмотрения административных дел, изменение территориальной подсудности судебных дел, оптимизацию сети местных общих судов и реализацию коммуникационной стратегии судебной власти.

Острый дефицит судей и рост нагрузки

В докладе отмечается, что нехватка судей переросла в системный кризис. Большинство судей работают на пределе возможностей, что усложняет обеспечение своевременного и качественного правосудия.

По данным ВСП, по состоянию на конец 2025 года:

в Украине насчитывается 758 судов, из которых 582 осуществляли правосудие;

предельная штатная численность судей — 6600 должностей;

фактически работают 4346 судей в судах, продолжающих осуществлять правосудие;

вакантными остаются 2254 должности судей.

Больше всего вакансий приходится на местные суды — 1400 должностей, а также на апелляционные суды — 725 должностей.

Отдельно отмечается, что в 20 местных общих судах правосудие осуществляет один судья с полномочиями.

Рост нагрузки и риски для качества решений

РСУ отмечает, что в течение 2025 года состояние обеспечения судебных учреждений кадрами ухудшилось фактически во всех регионах Украины. Это связано с дальнейшим уменьшением числа судей, обусловленным увольнением по разным основаниям значительного количества судей в течение 2025 года, которое должным образом не компенсируется началом работы вновь назначенных судей. Несмотря на войну, нагрузка на суды только растет, количество обращений увеличивается во всех юрисдикциях и, по предварительным данным, уже наблюдается прирост на уровне не менее 8 % по сравнению с прошлым годом.

Судейский корпус и назначения

По информации ГСА Украины, штатная численность работников аппаратов судов — 27 527 человек, фактически заняты — 22 630 человек.

В течение 2025 года ВСП принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении 161 кандидата на должности судьи, из них:

в местные общие суды — 54;

в местные хозяйственные суды — 4;

в местные административные суды — 1;

в апелляционные общие суды — 28;

в апелляционные хозяйственные суды — 41;

в апелляционные административные суды — 31;

в Высший антикоррупционный суд — 2.

Президент Украины в 2025 году издал 87 указов о назначении 143 судей на должности (местных судов — 70, апелляционных судов — 71, Высшего антикоррупционного суда — 2).

В ВСП отмечают, что неукомплектованность судов судьями приводит к чрезмерной нагрузке на действующих судей. Рабочая нагрузка судей должна предусматривать способность выполнять работу не только в четко определенные сроки, но и качественно. Значительная нагрузка, нехватка времени и усталость могут вызывать когнитивное истощение, что влияет на качество судебных решений, способность рассматривать дела и обеспечивать эффективность судебного процесса.

Командировки судей как временный инструмент

Для частичного решения проблемы применяется институт командирования судей. По состоянию на конец 2025 года:

449 судей работают в командировке в других судах;

ВСП в течение года принял десятки решений о командировках, продлении и завершении таких процедур.

В частности:

57 решений о командировании судей;

80 решений о продлении срока командировки;

2 решения о досрочном завершении командировки;

1 решение о досрочном завершении командировки и командировании судьи;

1 решение о досрочном завершении командировки судьи и отказе в командировании судьи;

35 решений о досрочном завершении командировки и одновременном командировании судьи.

