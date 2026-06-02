Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено на следующей неделе

Дональд Трамп подчеркнул, что пока не согласился на сделку, поскольку ему «необходимо решить еще несколько вопросов».

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен достичь мирного соглашения с Ираном относительно продолжения режима прекращения огня и разблокирования Ормузского пролива «в течение следующей недели». Об этом он сказал в комментарии ABC News.

Отвечая на вопрос о том, когда США и Иран согласуют меморандум о взаимопонимании по разблокированию пролива и продлению перемирия, Трамп сказал: «Я думаю, что это произойдет в течение следующей недели».

Он подчеркнул, что пока не согласился на сделку, поскольку ему «необходимо решить еще несколько вопросов».

«Это не простое дело. Речь идет о действительно большой стране — о них — очень большой стране, которая должна заключить соглашение. На самом деле там царит огромная враждебность. Поэтому для них это нелегко. На самом деле с нашей точки зрения это тоже нелегко. Но мы получаем то, что нам нужно», — добавил американский президент.

Также Трамп считает, что мирное соглашение с Ираном может оказаться лучше, чем военная победа США в этой войне.

