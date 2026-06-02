Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено на следующей неделе

09:42, 2 июня 2026
Дональд Трамп подчеркнул, что пока не согласился на сделку, поскольку ему «необходимо решить еще несколько вопросов».
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен достичь мирного соглашения с Ираном относительно продолжения режима прекращения огня и разблокирования Ормузского пролива «в течение следующей недели». Об этом он сказал в комментарии ABC News.

Отвечая на вопрос о том, когда США и Иран согласуют меморандум о взаимопонимании по разблокированию пролива и продлению перемирия, Трамп сказал: «Я думаю, что это произойдет в течение следующей недели».

Он подчеркнул, что пока не согласился на сделку, поскольку ему «необходимо решить еще несколько вопросов».

«Это не простое дело. Речь идет о действительно большой стране — о них — очень большой стране, которая должна заключить соглашение. На самом деле там царит огромная враждебность. Поэтому для них это нелегко. На самом деле с нашей точки зрения это тоже нелегко. Но мы получаем то, что нам нужно», — добавил американский президент.

Также Трамп считает, что мирное соглашение с Ираном может оказаться лучше, чем военная победа США в этой войне.

