Долг могут взыскать даже без оригинала договора, если он сгорел под обстрелами — Верховный Суд

Война может уничтожить документы, но не долг недобросовестного покупателя: Верховный Суд поставил «вероятность доказательств» выше формальных недостатков.

Для украинского бизнеса, работающего в условиях боевых действий, юридические риски часто становятся не менее критическими, чем физические потери. Уничтожение активов нередко сопровождается потерей первичной документации, что создает дополнительные возможности для злоупотреблений со стороны контрагентов.

Постановление Верховного Суда от 26 мая 2026 года в деле № 922/2188/25 станет новым инструментом защиты прав собственника в условиях форс-мажора. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда подтвердил приоритет содержания над формой, подчеркнув необходимость учета вероятности доказательств в ситуациях, когда стандартные документы могут быть объективно утеряны из-за войны.

Истец, находясь в прифронтовой зоне, понес значительные убытки в результате обстрелов. Огонь уничтожил недвижимое имущество и значительную часть документации, включая оригинал договора поставки. Воспользовавшись этим, ответчик, получив поставку товара на сумму более 7,9 млн гривен, отказался платить, отрицая даже сам факт существования правоотношений. Позиция ответчика базировалась на отсутствии оригинала договора. А поскольку имеющиеся копии накладных не содержат всех подписей, то и долга, по его утверждению, не существует.

Поэтому истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с контрагента убытков за неоплаченный, но отгруженный товар и пени.

Первая инстанция полностью отказала в иске. Суд указал, что копия договора и акты сверки не являются надлежащими доказательствами без оригиналов первичных документов. Суд также не признал факт пожара достаточным доказательством потери документов.

Апелляционная инстанция использовала другой стандарт — «вероятности доказательств». Суд пришел к выводу, что даже без основного договора подписанные оригиналы ТТН и акты сверки подтверждают реальность поставок. Суд пришел к выводу, что договор был заключен упрощенным способом.

Верховный Суд, в свою очередь, оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения, поддержав позицию апелляции. Коллегия судей подчеркнула, что формальные недостатки не могут нивелировать законное право на получение оплаты за товар.

Процессуальные стандарты в решении ВС

Верховный Суд встал на путь справедливости и закрепил подход, согласно которому формальное отсутствие первичных документов из-за войны не может блокировать установление реальных хозяйственных отношений.

Суд опирался на ключевые правовые доктрины и процессуальные стандарты, в частности принцип jura novit curia, согласно которому суд самостоятельно определяет правовую природу отношений независимо от позиции сторон. Это позволило квалифицировать спорные правоотношения как возникшие в упрощенной договорной форме.

Отдельно Суд применил стандарт вероятности доказательств, предусмотренный статьей 79 ХПК Украины, подчеркнув, что обстоятельство считается доказанным, если совокупность представленных доказательств является более убедительной, чем аргументы оппонента. В военных условиях это означает отход от требования полного пакета документов в пользу оценки всей доказательственной картины.

Важное значение также было придано акту сверки и товарно-транспортным накладным. В совокупности эти документы могут подтверждать реальность операций и фактическое признание задолженности, даже если часть первичных документов утеряна.

Более того, Суд, апеллируя к ст. 309 ХПК Украины, пришел к выводу, что не может быть отменено правильное по существу и законное решение из одних только формальных соображений.

Недобросовестное поведение контрагентов не может прикрываться формальными требованиями закона о необходимости предоставить оригиналы договоров. Даже если архивы уничтожены, при добросовестном поведении бизнеса и наличии других доказательственных инструментов это позволяет взыскать миллионные долги.

Верховный Суд усилил защиту бизнеса, пострадавшего от боевых действий. Потеря документов из-за форс-мажора не освобождает от доказывания, но позволяет использовать альтернативные источники подтверждения — от налоговых данных и реестров до фотофиксации последствий обстрелов и логистических документов.

