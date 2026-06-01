В Днепре сотрудники ТЦК вытолкнули из автомобиля возле мусорного контейнера мужчину, которому стало плохо, а сами скрылись

Двум военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении из-за неоказания помощи мужчине.

В Днепре во время проверки документов военнослужащие ТЦК затолкали мужчину в автомобиль, а когда поняли, что ему стало плохо, — вытолкнули его возле мусорного контейнера и скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время двум военнослужащим ТЦК объявлены подозрения.

Что известно

По данным следствия, утром на безлюдной улице военнослужащие подошли к мужчине под предлогом проверки документов, после чего силой посадили его в служебный автомобиль. В транспортном средстве, по информации правоохранителей, они оказывали психологическое давление и запугивали потерпевшего.

В автомобиле состояние здоровья мужчины резко ухудшилось. Однако вместо оказания помощи или транспортировки в медицинское учреждение его, как отмечается, вытолкнули из автомобиля возле мусорного контейнера и оставили, после чего уехали.

Особое внимание следствие обратило на то, что среди фигурантов был военнослужащий, занимавший должность стрелка-санитара и обязанный принять меры для оказания помощи.

В критическом состоянии потерпевшего доставили в больницу. Вскоре после происшествия двое фигурантов перевелись на службу в другие воинские части, еще один остался проходить службу в центре комплектования.

В настоящее время двум фигурантам уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, стрелку-санитару дополнительно инкриминируют ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Еще одному их бывшему коллеге готовится сообщение о подозрении. Им грозит уголовная ответственность.

