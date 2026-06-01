  1. В Украине

Пограничник попытался «договориться» с начальником о побеге со службы за $5 тысяч — теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы

20:58, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инспектор пограничной службы хотел за деньги получить возможность покинуть место службы и скрыть факт дезертирства.
Пограничник попытался «договориться» с начальником о побеге со службы за $5 тысяч — теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перед судом предстанет инспектор пограничной службы, который пытался подкупить начальника, чтобы сбежать со службы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, пограничник передал взятку своему руководителю, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и избежать дальнейшего прохождения службы. Обвинительный акт направлен в суд.

Следствие установило, что в мае 2026 года военнослужащий передал начальнику 5 тысяч долларов. За эти деньги он рассчитывал беспрепятственно покинуть место службы, а также на то, что руководство не сообщит о его самовольном оставлении воинской части.

Фигуранту инкриминируют предоставление взятки должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины), и дезертирство в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время арестовано всё имущество обвиняемого.

Процессуальное руководство осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка ГБР пограничники Государственная пограничная служба военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование работников под угрозой: все решения о критичности «обнулятся» до 1 сентября

Тысячи предприятий могут потерять статус критических до 1 сентября 2026 года, а те, что удержат свой статус, обязаны поднять зарплату забронированным и устранить превышение квоты в течение 10 рабочих дней.

Верховный Суд оправдал полицейского, который применил газовый баллончик к мужчине, снимавшему задержание на видео

Верховный Суд: применение газового баллончика к мужчине, который вмешивался в действия полицейских, само по себе не свидетельствует о превышении служебных полномочий.

Партнеры по гражданскому браку могут претендовать на половину квартиры, приобретенной во время совместной жизни, — Верховный Суд

Спор за квартиру после смерти женщины: почему Верховный Суд поддержал сожителя, а не сестру наследодательницы.

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Разрушенное строение в Черниговской области оформили как дом ради получения земли: что решил Верховный Суд

ВС подтвердил, что регистрация дома, созданного путем формального объединения квартир в разрушенном здании, не создает законного титула собственности и не дает права на земельный участок.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]