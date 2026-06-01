Пограничник попытался «договориться» с начальником о побеге со службы за $5 тысяч — теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы

Инспектор пограничной службы хотел за деньги получить возможность покинуть место службы и скрыть факт дезертирства.

Перед судом предстанет инспектор пограничной службы, который пытался подкупить начальника, чтобы сбежать со службы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, пограничник передал взятку своему руководителю, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и избежать дальнейшего прохождения службы. Обвинительный акт направлен в суд.

Следствие установило, что в мае 2026 года военнослужащий передал начальнику 5 тысяч долларов. За эти деньги он рассчитывал беспрепятственно покинуть место службы, а также на то, что руководство не сообщит о его самовольном оставлении воинской части.

Фигуранту инкриминируют предоставление взятки должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины), и дезертирство в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время арестовано всё имущество обвиняемого.

Процессуальное руководство осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

